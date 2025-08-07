Orderhanterare
2025-08-07
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Orderhanterare till högspänningslaboratoriet i Karlskrona
Är du strukturerad, tekniskt nyfiken och gillar att ha många bollar i luften? Vi söker nu en Orderhanterare till vår testverksamhet inom HV Solutions - Laboratories!
Om rollen
Som Orderhanterare hos oss får du en nyckelroll i vår testverksamhet där du ansvarar för att hantera och koordinera interna testordrar från start till överlämning. Du arbetar nära våra projektledare, ingenjörer och planerare för att säkerställa att varje testorder är genomförbar, korrekt planerad och tydligt kommunicerad.
Du är den första kontaktpunkten för inkommande ordrar och ansvarar för att genomföra feasibility-bedömningar enligt våra etablerade processer. När en order är redo, ser du till att den överlämnas till rätt projektledare med all nödvändig information. Du håller också koll på statistik och uppföljning, och ser till att eventuella flaskhalsar eller resursbehov snabbt identifieras och eskaleras.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Hantera inkommande testordrar och koordinera dessa mellan olika siter
* Utföra feasibility-bedömningar enligt etablerad process
* Hålla ordning på statistik och uppföljning av öppna ärenden
* Genomföra överlämningar till projektledare
* Samarbeta med kollegor i både Sverige, Indien och tyskland
* Driva förbättringar i orderhanteringsprocessen
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs med att arbeta i en miljö där många olika funktioner samverkar. Du kommer att ha kontakt med både svenska och internationella kollegor, vilket gör att god kommunikationsförmåga och samarbetsvilja är avgörande. Det här är en perfekt roll för dig som gillar att ha många bollar i luften, har ett tekniskt intresse och vill vara med och bidra till att vår testverksamhet fungerar smidigt och effektivt.
Vi söker dig som
* Är strukturerad, organiserad och kommunikativ
* Trivs i en teknisk miljö och har ett intresse för testverksamhet
* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
* Erfarenhet av orderhantering eller projektadministration är meriterande
Vi erbjuder en spännande roll i ett högteknologiskt företag där du har möjlighet att förbättra och optimera våra processer. Vi är ett engagerat team och det finns goda utvecklingsmöjligheter.
Att arbeta på NKT
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär, attraktiva förmåner.
Är du intresserad av en karriär på ett expansivt företag och samtidigt bidra till den gröna omställningen? Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från NKT Connectors här!
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan med CV och personligt brev senast den 31 augusti 2025, urval kommer ske löpande. Tester samt bakgrundskontroll kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
På grund av semesterperiod kan det dröja innan du får återkoppling på din ansökan.
Fackliga representanter
Sveriges Ingenjörer: Christian Fisch, +46 455 56 380
Unionen: Joakim Wikström +46 734 070 243
Ledarna: Roger Jönsson, +46 455 55 911
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
NKT HV Cables Kontakt
Agnes Carlsson +46 707592839 Jobbnummer
