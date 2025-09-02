Orderadministratör tillsvidare
2025-09-02
Vill du ha en flexibel deltidsroll där du får stort eget ansvar?
Vi söker en noggrann och serviceinriktad orderadministratör på 50 % som vill ta helhetsansvar för orderhanteringen - från att ordern kommer in tills den är levererad. Tjänsten passar dig som vill arbeta deltid långsiktigt, eller som har annan sysselsättning vid sidan av, exempelvis eget företag eller ett annat deltidsjobb.
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Du blir en viktig del av verksamheten och ansvarar för att orderflödet fungerar smidigt. Arbetet innebär kontakt med både kunder och leverantörer, vilket kräver att du är trygg i att kommunicera och följa upp.Arbetsuppgifter
• Hantera inkommande ordrar från sälj och följa processen till leverans
• Kontrollera orderbekräftelser
• Skicka korrektur till kund och följa upp
• Ha löpande kontakt med kunder och leverantörer
• Administration i Outlook, arkivsystem och via telefon/mail
• Mötesbokning
Vem är du?
Vi tror att du är en person som är:
• Noggrann och ansvarsfull
• Självgående och kommunikativ
• Stresstålig och serviceinriktad
• Bekväm med att ta kontakt och driva på processer
• Flexibel, initiativ - & ansvarstagande med förmågan att bygga din egen arbetsdag
Körkort är meriterande.
Om verksamheten
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Helena Forsberg helena.forsberg@poolia.se 072-079 08 69 Jobbnummer
