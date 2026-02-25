Orderadministratör till logistikbolag
Är du tillgänglig omgående och vill arbeta med att ta ansvar för att orderinformation blir korrekt från första steget? I den här rollen får du kombinera noggrant administrativt arbete med felsökning i system, och spela en viktig roll i att hålla logistikflödet i gång.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i sex månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns möjligheter till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Företaget är en större aktör inom logistik och landtransporter, med ett omfattande nätverk av terminaler, kunder och samarbetspartners. De hanterar både inrikes och internationella flöden och har ett tydligt fokus på kvalitet, stabila processer och effektiva informationskedjor.
Du blir del av en avdelning som arbetar med datakvalitet, avvikelsehantering och ärenden kopplade till gods som avviker från sitt planerade flöde. Avdelningen samarbetar tätt med kundservice, terminalpersonal och chaufförer. Arbetet präglas av struktur, problemlösning och ett gemensamt ansvar för att informationsflödet fungerar som det ska.
Arbetsuppgifter
I rollen som orderadministratör arbetar du natt och ansvarar för att orderinformation flödar korrekt mellan två interna system. Du följer data, identifierar vad som gör att en order inte gått igenom och korrigerar exempelvis felaktiga postnummer eller saknade uppgifter. Du tar emot Excel-filer via mail, laddar upp dem i systemen och granskar vilka rader som fått felkoder. De ordrar som inte passerar systemet kontrollerar du manuellt och justerar tills flödet fungerar.
Arbetet är administrativt, noggrant och liknar klassiskt orderadministrativt arbete med fokus på logik och datakvalitet. Vid varje pass gör du en skriftlig överlämning till morgonskiftet. Du får en onboarding med rutiner, system och arbetssätt innan du arbetar självständigt. Arbetstiderna är måndag till fredag kl. 18.00-01.00.
Kontrollera och korrigera orderdata i två system
Felsöka avvikelser och hantera felkoder
Ladda upp och granska Excel-filer med sändningar
Manuellt kontrollera ordrar som stoppar i systemet
Göra skriftlig överlämning till morgonteamet
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning
Erfarenhet inom kundservice och/eller administration
Flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Du trivs med ett arbete där du får analysera, kontrollera och se till att information blir korrekt. Du arbetar metodiskt, följer processer och går gärna till botten med varför en order inte passerat systemet. Du är trygg i att fatta egna beslut och arbeta självständigt under natten, samtidigt som du kommunicerar tydligt med nästa skift genom strukturerade överlämningar. Rollen passar dig som uppskattar ordning, ansvar och problemlösning i ett administrativt flöde.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
För de kandidater som går vidare i processen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Under anställningen kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
