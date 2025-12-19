Orderadministratör till Garantgruppen
2025-12-19
Vill du arbeta med kundservice, administration och ärendehantering? Värderar du att få vara en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och ha en central roll med delat ansvar och möjlighet att påverka? Då har vi chansen för dig! Till Garantgruppen i Linköping söker vi nu en orderadministratör.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som orderadministratör har du en central roll och är delaktig i alla delar i orderflödet. Du har delat ansvar för felanmälningar i ärendehanteringssystem. Du hanterar kontakt med både verkstäder och kunder, uppföljning av order- och ärendeavvikelser. Du har även ett delat ansvar för order- och fakturagranskning. Du ingår i ett team med totalt sex anställda och rapporterar direkt till VD.
Vi söker någon som kan jobba 75-100% och anställningsgraden går att anpassas efter kandidatens behov. Du har möjlighet att jobba på hemmakontor 2 dagar i veckan. Rekryteringsprocessen sker via Poolia och du anställs direkt hos Garantgruppen. Alla frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Jens Uhr.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ingår varierande arbetsuppgifter på en dynamisk arbetsplats.
• Orderläggning
• Ärendestöd och uppföljning av order och ärendeavvikelser
• Kundansvarig- kontaktperson för de dagliga ärendefrågorna och administrativa rutiner
• Ordergranskning
• Kundservice- telefon och mejl
• Backup till övriga uppgifter inom administration
• Ingå i eller leda projekt eller tidsbestämda aktiviteter
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att ha jobbat med service i en administrativ roll. Vidare ser vi att du är van vid Officepaketet och är kunnig i olika affärssystem, gärna med inriktning på ärendehantering. Det är meriterande om du har arbetat med service mot verkstäder tidigare.
Som person är du positiv, prestigelös och trivs i ett litet team där man hjälper varandra. Vidare är du flexibel och bekväm i en miljö där man byter mellan olika arbetsuppgifter och tar sig an nya. Du är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad när något behöver redas ut snabbt. Du är öppen, kommunikativ och trygg i att samarbeta med andra personer.
Vid rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Om verksamheten
Garantgruppen grundades 1979 och har sitt säte i Linköping. Bolaget som ägs av 64 verkstäder som tillsammans med ytterligare ett 20 tal servicepartnerverkstäder med ca 500 servicetekniker, ombesörjer Garantiservice för leverantörer av marknadsledande varumärken inom vitvaror, luftvärmepumpar samt kylar för kommersiellt bruk. Bolaget är marknadsledande i och med hantering av 25 000 st serviceärenden i hela landet per år. Deras värdegrunder bygger på service & kundfokus, enkelhet att vara kund eller verkstadspartner och hög kvalitetsnivå. Bolaget omsätter ca 60 MSEK/år med gott resultat. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Linköping AB Kontakt
Jens Uhr jens.uhr@poolia.se Jobbnummer
9657998