Orderadministratör till BL Stainless/Vitas group
2025-09-01
BL Stainless/Vitas Group är en ledande aktör inom VVS-branschen, känd för hög kvalitet, hållbarhet och starka kundrelationer. Nu söker vi en orderadministratör som blir nyckeln i att säkra smidiga orderflöden - från kundorder till leverans - med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad för BL Stainless i Smålandsstenar.
Som orderadministratör har du det dagliga ansvaret för att ta emot, registrera och följa upp kundorder. Du arbetar nära kunder, sälj, planering, produktion, lager och logistik för att säkerställa leveransprecision och en kundupplevelse i toppklass. Rollen är operativ, serviceinriktad och central för vår dagliga leverans.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Ta emot, registrera och bekräfta kundorder i affärssystemet
• Säkerställa leveransdatum, bevaka ledtider och hantera avvikelser/förseningar
• Löpande kundkontakt kring pris, leverans, restorder och alternativ
• Samverka med planering/produktion för kapacitets- och materialstatus
• Samordna med lager/logistik för plock, pack och transportbokningar
• Hantera returer, reklamationer och kreditfakturor i samråd med sälj/ekonomi
• Säkerställa korrekta stamdata (artiklar, priser, kundvillkor) och ordning i systemet
• Följa upp KPI:er (leveransprecision, orderledtid, kundpåverkan) och bidra till förbättringar
• Erfarenhet av orderadministration/kundservice i industri- eller tillverkningsmiljö
• Strukturerad, noggrann och trygg i högt tempo med många kontaktytor
• Stark kommunikativ förmåga och ett service- & lösningsfokus
• Van att arbeta i affärssystem och med Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet från VVS eller tekniskt närliggande branscher
• Kännedom om EDI-flöden, transportbokning och exportdokument
• Erfarenhet av masterdata/stamdata och prishantering
Våra värderingar
På Vitas Group arbetar vi enligt Mod, Engagemang och Ansvar. Vi vill att du är en förebild och kulturbärare - någon som tar ansvar, samarbetar och aktivt bidrar med förbättringsförslag.
Vi erbjuder
• En central roll i en växande koncern
• Möjlighet att påverka och utveckla våra order- och leveransprocesser
• Ett engagerat och samarbetsinriktat team där professionalism kombineras med stark laganda
Skicka din ansökan senast 17 sept 2025.
Frågor? Kontakta Jeanette Svensson, jeanette.svensson@blsindustries.s
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556816-1961), http://www.pspartner.se Arbetsplats
PS Partner Kontakt
Johan Jacobsson johan.jacobsson@pspartner.se 0707-33 68 32 Jobbnummer
9485892