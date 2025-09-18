Orderadministratör | Samsung | Stockholm
Manpower AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad och strukturerad Orderadministratör med erfarenhet av orderhantering, försäljning eller logistik? Vi på Manpower söker nu en Orderadministratör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund Samsung i Kista, Stockholm. I rollen som Orderadministratör blir du en nyckelperson i att säkerställa ett professionellt informationsflöde mellan kund, försäljning och leverans. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Kista, Stockholm
Start: 1 januari
Uppdragslängd: Konsultuppdrag i 10 månader med möjlighet till förlängning
Övrig information: Hybridarbete kan förekomma
Om jobbet som Orderadministratör
Som Orderadministratör hos Samsung kommer du att ha en central roll i att skapa långsiktiga kundrelationer och säkerställa att informationen mellan interna och externa parter flyter smidigt. Du arbetar nära både kunder och interna team, såsom Supply Chain Management, och blir en viktig länk mellan försäljning och leverans.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Hantera korttidsprognoser, kundorder och prisinformation
* Säkerställa att prognoser och order är i linje med SAP och GSCM
* Utfärda förlängda garantier och licenser
* Uppdatera veckovisa prognoser
* Bygga långsiktiga relationer med kunder och interna team
* Ge korrekt och snabb information till kunder
* Arbeta serviceinriktat och professionellt
* Aktivt driva förbättringar i orderprocessen
Den vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av orderadministration, försäljning eller logistik och som trivs i en roll där struktur, kommunikation och kundfokus är centralt. Du är analytisk, processinriktad och har lätt för att lära dig nya system. För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska, samt vara van att arbeta i Excel och ERP-system.
Vi ser gärna att du uppfyller följande:
* 1-2 års erfarenhet inom orderadministration, försäljning, försäljningsplanering eller logistik/SCM
* Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
* Erfarenhet av Enterprise Portal, gärna SAP eller annat ERP-system
* God förståelse för processer och ett strukturerat arbetssätt
* Utmärkta kommunikationsfärdigheter på svenska och engelska, i både tal och skrift
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi genomför urval löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "caaa086b-cfcc-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Julia Höglund Julia.Hoglund@jeffersonwells.se Jobbnummer
9516170