Orderadministratör
2025-08-21
Vi söker nu en strukturerad och engagerad orderadministratör till ett spännande uppdrag hos ett väletablerat bolag med kontor i Kista. Uppdraget är på heltid med start omgående och pågår till sista augusti 2025, med god möjlighet till förlängning.
I den här rollen ansvarar du för att hantera inkommande orderförfrågningar och säkerställa en hög servicenivå gentemot både kunder och interna avdelningar. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att arbeta i system och vara en person som är självgående, driver arbetet framåt och snabbt sätter dig in i nya rutiner.Dina arbetsuppgifter
Registrering och kontroll av kundorder i SAP
Hantering av leveransfrågor via mejl och telefon
Uppföljning och kommunikation kring leveransförändringar
Fakturering, returhantering och dokumentation
Samarbete med interna team som logistik, kundtjänst och sälj
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av orderadministration och kundkontakt
Är självgående, lösningsorienterad och van att ta eget ansvar
Har goda kunskaper i SAP eller liknande system
Trivs i en roll med högt tempo och varierande arbetsuppgifter
Tillträde och omfattning Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd av Hero för uppdraget, initialt sex månader med god chans för överrekrytering till kunden. Start för uppdraget är omgående. Du arbetar heltid under kontorstid, måndag till fredag.
För frågor om tjänsten och processen vänligen kontakta Klara Andersson på Klara.Andersson@hero.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen till Hero! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.hero.se Arbetsplats
Hero Kontakt
Klara Andersson klara.andersson@hero.se 0765036090 Jobbnummer
