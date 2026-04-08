Order Planning Special Products
På Toyota Material Handling Europe arbetar vi som ett engagerat team där vi, tillsammans med våra kunder, förvandlar standardtruckar till unika speciallösningar. Vill du vara med och göra skillnad?
Som planerare har du en nyckelroll i att få våra order att flyta smidigt från start till leverans. Du koordinerar planeringen med fokus på kapacitet, ledtider och smarta lösningar, och säkerställer att produktionen har rätt förutsättningar att lyckas. I en varierad roll får du både lösa utmaningar i vardagen och bidra till att utveckla våra arbetssätt framåt.
I organisationen Product data jobbar en engagerad grupp på 28 medarbetare, fördelade i fyra team, som tillsammans skapar förutsättningarna för att våra truckar ska tillverkas med högsta kvalitet. Vi ansvarar för allt från planering av produktionsprocesser till uppsättning och underhåll av den grunddata som behövs för att våra truckar ska byggas rätt - varje gång. En viktig del av vårt arbete handlar om specialtillverkade truckar, där vi skräddarsyr lösningar utifrån kundens unika behov. Hos oss blir du en del av ett team med tolv kunniga kollegor som fokuserar på just detta - att bereda och planera unika lösningar i nära samarbete med både produktion och kund.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Planera och koordinera order, inklusive ändringar
Säkerställa kapacitet och smidigt flöde genom hela produktionen
Hantera ombokningar och löpande justeringar
Följa upp och säkra ledtider
Bidra till förbättringar i planering och arbetssätt
För att lyckas i rollen ser vi att du har/är:
Gymnasial utbildning
Erfarenhet av att hantera order i ERP
Kunskaper i Excel
Flytande i Svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och serviceinriktad med ett tydligt kundfokus. Du tar gärna initiativ, arbetar lösningsorienterat och har ett stort tålamod även i mer komplexa situationer. Med din förmåga att skapa struktur och driva arbetet framåt bidrar du till effektiva flöden och goda samarbeten.
Vilka är Toyota Material Handling? Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår site i Mjölby arbetar 3000 medarbetare med materialhantering från utvecklingskoncept till producerat fordon. Vår produkt Range går från manuella handtruckar till självkörande fordon och innovativa energilösningar.
Hållbar arbetsgivare
Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamheten och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Möjligheten till distansarbete varierar utifrån tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall innan 2026-04-23. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information:
Björn Larsson, rekryterande chef, +46730365575
Josefin Nilsson, HR, Josefin.nilsson@toyota-industries.eu
#MS
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
