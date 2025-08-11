Order Fullfilment Leader
2025-08-11
Är du en engagerad och noggrann person som vill göra verklig skillnad i en central roll? Hos oss får du ta fullt ansvar för hela logistikkedjan - från orderhantering till leveransuppföljning. Vi söker dig som är lösningsfokuserad, strukturerad och trivs i ett högt tempo där varje detalj spelar roll. Är du redo att ta nästa steg och bli en nyckelperson i vårt team? Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader, med möjlighet till förlängning. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Vesuvius. Om företaget
Vesuvius är ett globalt ledande teknikföretag specialiserat på metal flow engineering, vilket innebär avancerade lösningar för att kontrollera och optimera metallflöden i industrin. Företaget levererar innovativa produkter, teknologier och tjänster främst till stål- och gjuteribranschen, med fokus på att förbättra effektivitet, kvalitet och hållbarhet i kundernas produktion.
Med en närvaro i över 30 länder och verksamhet på sex kontinenter är Vesuvius en pålitlig partner med lokal närvaro och global kompetens. I Sverige erbjuder Vesuvius keramiska material och tekniska lösningar för stål-, gjuteri- och glasindustrin. Företaget har etablerat sig som en viktig aktör på den svenska marknaden och arbetar nära sina kunder för att leverera effektiva och hållbara lösningar. Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att ha en central funktion i Vesuvius logistik- och orderprocess. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar orderhantering, produktionsplanering, lagerhållning, fakturering, ankomstregistrering, inventering samt rapportering - allt med målet att säkerställa att rätt produkter finns på rätt plats i rätt tid.
Du kommer även att ansvara för att frisläppa material, boka transporter och hantera inkommande fakturor, inklusive administration kring införtullning. Rollen innefattar mycket leveransuppföljning och ett nära samarbete med både interna team och externa partners för att hålla flödet effektivt och korrekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Orderhantering och produktionsplanering
Lagerhållning och inventering
Fakturering och ankomstregistrering
Rapportering och uppföljning av leveranser
Frisläppning av material och bokning av transporter
Hantering av inkommande fakturor och tullrelaterad dokumentation
Vad vi söker hos dig
• Erfarenhet från administrativt arbete
• God dator och systemvana
• Flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Erfarenhet i affärssystemet SAP är meriterande
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
Vi söker dig som är ansvarstagande och självgående, med förmåga att driva dina arbetsuppgifter framåt på ett strukturerat och noggrant sätt. Du har ett öga för detaljer och trivs med att ha kontroll och översikt i ditt arbete.
Du är stresstålig och klarar av att hantera ett högt tempo samt att växla mellan olika uppgifter utan att tappa fokus. Samarbetsförmåga är något vi värderar högt - du är lyhörd, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt och effektivt samarbete med kollegor och andra kontakter.
Vidare är du lösningsorienterad och har lätt för att ta initiativ när det behövs. Du tänker ett steg längre, är van att arbeta proaktivt och tar dig an utmaningar med ett praktiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Plats & detaljer
Start: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt är önskvärt. Plats: Oxelösund Lön: Enligt överenskommelse
