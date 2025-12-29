Optiker till ögonmottagningen
2025-12-29
Verksamhetsområde ögon bedriver akut och planerad ögonsjukvård med mottagnings- och operationsverksamhet samt synrehabilitering. På ögonmottagningen i Gävle är vi ett 50-tal medarbetare som tillsammans bedriver både mottagnings- och operationsverksamhet. Vi arbetar i en väl utrustad mottagning med stora patientströmmar. Professioner som ingår i teamet är läkare, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, optiker, ortoptister och medicinska sekreterare. På mottagningen kommer du att arbeta i en teknisk miljö med stort patientfokus. Därför söker vi just dig som är en teknikintresserad optiker som vill komplettera vårt team.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
På ögonmottagningen har vi många omväxlande arbetsuppgifter som gör jobbet både stimulerande och utvecklande. Som optiker arbetar du bland annat med mottagning med egna patienter och att förbereda patienter inför olika undersökningar och behandlingar. Du möter patienter i allt från synfältsundersökningar och OCT till rådgivning via telefon och digital rådgivning via Min vård Gävleborg.
Hos oss arbetar du dagtid, måndag till fredag i en modern miljö med avancerad teknik. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och som en del av din tjänst ges du möjlighet till vidareutbildning inom ögonsjukvård på arbetstid. Här får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du blir en del av ett engagerat och kunnigt team som gärna delar med sig av sin kompetens.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• egen mottagning med fokus på glaukom och okulär hypertension, men även andra patientkategorier
• spindelmottagning med glaukomläkare med egen bedömning
• hantera bandagelinser och borttagning av cilier
• förbereda patienter inför läkarbesök med bland annat synfältsundersökningar, applanationstryck, OCT och biometri
• förbereda injektionsmottagningens patienter inför Anti-VEGF behandling
• telefonrådgivning och digital rådgivning via Mina vårdkontakter och Min vård Gävleborg.
Hos oss får du
• arbeta i en modern, teknikbaserad miljö där du får tillgång till moderna apparater som underlättar arbetet
• goda utvecklingsmöjligheter med såväl interna som externa utbildningar, samt kompetensöverföring från kompetenta kollegor
• möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom ögonsjukvård helt på arbetstid
• arbeta patientnära och med många varierande arbetsuppgifter som gör att du utvecklas i din yrkesroll.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är flexibel, där du har förmågan att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du har en stark samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar tydligt med olika yrkeskategorier. Du är drivande och ambitiös, tar ansvar för ditt arbete och vill utvecklas. Dessutom är du problemlösande och möter utmaningar med ett konstruktivt förhållningssätt.
För att lyckas i rollen krävs att du är
• legitimerad optiker.
Det är meriterande om du har magisterexamen. Om du har erfarenhet av mottagningsarbete samt några års erfarenhet som optiker är även det meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
