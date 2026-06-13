Skeppare för RIB-charter i Trosa
East Ocean AB / Fartygsbefälsjobb / Trosa Visa alla fartygsbefälsjobb i Trosa
2026-06-13
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East Ocean i Trosa söker en driven och ansvarsfull skeppare för vår RIB-verksamhet under sommaren 2026.Publiceringsdatum2026-06-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att köra RIB-charter och sightseeing-turer enligt fast turlista varje dag under sommarsäsongen. Arbetet är en timanställning med fokus på säkra, roliga och minnesvärda upplevelser för våra gäster i den vackra Trosa-skärgården.Kvalifikationer
Fartygsbefäl klass VIII
Högfartsintyg
God erfarenhet av båtliv och skärgård
Ansvarsfull, serviceinriktad och pålitlig person som trivs med att möta gäster
Vi erbjuder
Ett flexibelt och roligt sommarjobb i en växande verksamhet med fokus på hög kvalitet och glada kunder. Du får köra moderna RIB-båtar i en av Sveriges finaste skärgårdar.Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation till booking@eastocean.se
. Ange "Skeppare 2026" i ämnesraden. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! ⚓️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: booking@eastocean.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skeppare 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare East Ocean AB
(org.nr 559527-8465) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9962421