Skeppare för RIB-charter i Trosa

East Ocean AB / Fartygsbefälsjobb / Trosa
2026-06-13


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East Ocean i Trosa söker en driven och ansvarsfull skeppare för vår RIB-verksamhet under sommaren 2026.

Publiceringsdatum
2026-06-13

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att köra RIB-charter och sightseeing-turer enligt fast turlista varje dag under sommarsäsongen. Arbetet är en timanställning med fokus på säkra, roliga och minnesvärda upplevelser för våra gäster i den vackra Trosa-skärgården.

Kvalifikationer
Fartygsbefäl klass VIII
Högfartsintyg
God erfarenhet av båtliv och skärgård
Ansvarsfull, serviceinriktad och pålitlig person som trivs med att möta gäster

Vi erbjuder
Ett flexibelt och roligt sommarjobb i en växande verksamhet med fokus på hög kvalitet och glada kunder. Du får köra moderna RIB-båtar i en av Sveriges finaste skärgårdar.

Så ansöker du
Skicka CV och kort presentation till booking@eastocean.se. Ange "Skeppare 2026" i ämnesraden. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! ⚓️

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: booking@eastocean.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skeppare 2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
East Ocean AB (org.nr 559527-8465)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9962421

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