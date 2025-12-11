Optiker, Stockholms Syncentral
Optiker till Stockholms SyncentralPubliceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Tjänsten ligger vid Stockholms Syncentral som ingår i Habilitering och Hälsa, SLSO.
På Stockholms Syncentral arbetar ca 60 personer med rehabilitering och habilitering med personer med synnedsättning eller blindhet. Vi har hela Stockholm som upptagningsområde.
Vi är organiserade i en barn- och ungdomsenhet och en vuxenenhet och finns i moderna lokaler centralt vid Fridhemsplan.
Stockholms Syncentral söker en optiker med intresse för synsvagsoptik i arbete med patienter i olika åldrar med synnedsättning/blindhet.
Arbetet är patientinriktat med fokus på individuella lösningar som sker i nära samverkan med andra professioner på Syncentralen. Samverkan sker vid behov även med andra aktörer inom området. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Om dig:Kvalifikationer
Legitimerad optiker med minst 3 års yrkeserfarenhet
Vi ser gärna att du har kunskap om synrehabilitering samt mer omfattande kunskap kring ögonsjukdomar
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Vana av att dokumentera i journalDina personliga egenskaper
Du trivs med ett självständigt arbete och har lätt att anpassa dig i nya miljöer
Du är en engagerad person som har förmåga att se möjligheter i stället för hinder
Du har god kommunikativ förmåga och ett pedagogiskt förhållningssätt
Du tycker om att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter
Du trivs med att arbete i tvärprofessionella team i nära samarbete med kollegor
Du kan självständigt planera, genomföra och arbeta mot verksamhetens mål.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du är rätt person kan vi erbjuda dig;
Ett stimulerande och utmanande arbete. Du får många trevliga och kompetenta kollegor.
Arbetstid:
Dagtid: kl 08:00-16:30
Hos oss får du:
Fri hälso- och sjukvård
Ett generöst friskvårdsbidrag (5000kr/år) och friskvård under arbetstid
Extra ersättning vid föräldraledighet
Anställningsvillkor:
Tillsvidareanställning 100%.
Övrig information:
SLSO tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningsperioden.
Om verksamheten:
Stockholms Syncentral är organiserade under Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm.
Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län.
Vi ser fram emot din ansökan!
