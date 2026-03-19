Optiker, Ögonmottagning Falun
Region Dalarna / Optikerjobb / Falun Visa alla optikerjobb i Falun
2026-03-19
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Ögonsjukvården i Dalarna består av en länsövergripande ögonmottagning i Falun, fyra öppenvårdsmottagningar i Borlänge, Ludvika, Avesta och Mora samt en operationsenhet i Falun. Alla mottagningar och ögonoperation har ett gott och nära samarbete med varandra. Vår öppenvårdsverksamhet har cirka 61 000 besök/år.
Optiker, Ögonmottagning Falun

Publiceringsdatum 2026-03-19
Vill du arbeta på en arbetsplats med patienten i fokus, ett modernt ledarskap och det gemensamma målet att vara en klinik i framkant?
Vi erbjuder en spännande och intressant arbetsplats med möjlighet till kunskapsutveckling inom ögonsjukvård. Ögonmottagningen Falun är en mottagning som består av en mängd medarbetare som optiker, ögonsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, ortoptister, läkare, anaplastolog, receptionister och medicinska sekreterare. Vi har ett öppet klimat och en stark gemenskap, är lyhörda för varandra och har yrkesstolthet. Viktigt för oss är professionalitet i bemötandet mot våra patienter. Då ögonsjukvården är en helt egen specialitet med mycket medicinteknisk utrustning har vi ett väl fungerande introduktionsprogram som gör att du får en trygg och grundlig introduktion i verksamheten. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta bl.a. förberedelser inför läkarmottagning, egen mottagning och triagering av akuta patienter. I arbetet utför du mätningar och undersökningar som t.ex. synfält, tryck och fotografering av främre och bakre segment. Vi arbetar dagtid måndag till fredag och är lediga helger och röda dagar. Vi visar dig gärna vår verksamhet, så hör av dig för ett besök eller muntlig information!
Övrig informationKvalifikationer
Du som söker:
är legitimerad optiker med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
Meriterande:
Du har magister/masterexamen i optometri och synvetenskap
Du har tidigare arbetat inom ögonsjukvård
Ett positivt förhållningssätt, samarbete, kommunikation och etik är viktiga delar i vårt arbete, vidare att du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Stor vikt läggs på personliga egenskaper, samarbetsförmåga och flexibilitet. Låter det här intressant, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Intervjuer kommer att ske löpande.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-09

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:317".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180)
Region Dalarna

Kontakt
Rekryterande chef
Ann-Sofie Stenbacka
9807216