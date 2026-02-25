Operatörer till vår produktion
Ballingslöv AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Hässleholm Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Hässleholm
2026-02-25
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ballingslöv AB i Hässleholm
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Det är något alldeles speciellt att få vara en del i det inspirerande arbete som skapar varumärket Ballingslöv i Sverige och Drømmekjøkkenet i Norge. Vi är ca 370 anställda i Ballingslöv strax norr om Hässleholm och mer än 500 säljare hos samarbetspartners i Skandinavien. I alla led finns en stolthet över Ballingslöv och de produkter vi tillverkar och säljer. Därför blir också det dagliga arbetet inspirerande, vi kallar känslan för #Vardagsglädje.
Din roll
Till vår produktion på Ballingslöv AB söker vi nu nya kollegor som vill dela vardagsglädjen med oss. Som operatör hos oss arbetar du nära produktionen och bidrar till att vi levererar enligt uppsatta kvalitets- och leveransmål. Vi söker dig som trivs i en praktisk roll och uppskattar att arbeta tillsammans med andra.
Fördelat på olika avdelningar behöver vi förstärkning inom följande områden:
Monteringslinje
Som operatör på någon utav våra monteringslinjer arbetar du med tillverkning, montering och paketering av skåp till kök och förvaring. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis montering av skåpsstommar, sortering av skåpsdelar, maskinoperatörsarbete och maskinprogrammering, truckkörning, emballering och packetering av färdiga produkter.
Lager-och material
I rollen arbetar du med att transportera och hantera ankommande material samt material som cirkulerar internt i vår produktion. Du ansvarar för att försörja våra interna kunder enligt beställningar, ta emot och lagerlägga inkommande gods samt inventera och säkerställa ordning och korrekta lagersaldon.
Terminal
I rollen arbetar du med att ställa upp och lägga detaljer samt hantera dataregistrering i våra system. Du driver även flödet genom att mata in och ut material i emballeringsmaskinen och kör ledstaplare som en naturlig del av det dagliga arbetet. Arbetet är fysiskt och kräver hög noggrannhet, där det är avgörande att rätt detalj hamnar på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Sortering och kantlistning
Arbetet omfattar sortering av skåpsdelar, truckkörning, maskinoperatörsarbete samt maskinprogrammering. Du arbetar nära produktionen och bidrar till att säkerställa att våra interna flöden fungerar smidigt och att produktionen håller rätt kvalitet och tempo. I rollen följer du fastställda standarder och arbetar mot leveranser enligt gällande leveransschema.
Vad vi söker
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning, gärna inom träteknik eller industriteknik
• Erfarenhet från industri
• Truckkort
• Tekniska färdigheter är ett plus
• Vana av arbete i produktionssystem
• God fysik
Våra förväntningar på dig som medarbatere på Ballingslöv är att du:
• Samarbetar med kollegor och lever efter våra värderingar: "Rätt från mig - Respekt för andra".
• Följer etablerade standarder och deltar aktivt i vårt förbättringsarbete.
• Bidrar till utvecklingen av både verksamheten och din egen kompetens genom vår satsning på multiskilling.
Vad vi erbjuder
Hos Ballingslöv blir du en del av ett företag där tradition möter innovation. Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats med kollektivavtal, engagerade kollegor och en arbetsmiljö där säkerhet och kvalitet alltid kommer först. Här får du möjlighet att växa i din roll, utveckla dina kompetenser och bli en viktig del i att skapa kök och hem som inspirerar människor varje dag.
Några av våra anställningsförmåner:
• Arbetstidsförkortning (68h/år vid fullt arbetad tid)
• 2500 kr i friskvårdsbidrag
• Lönesättning enligt kollektivavtal och lokalt avtalad lönetrappa
• 2 extra klämdagar/år där du får betald ledighet när verksamheten stänger
• Kollektivavtalade försäkringar, ex föräldrapenningtillägg
Våra arbetstider är dagtid (7-16) samt 2-skift (05-12:36/12:24-20). Arbete på 2-skift kräver körkort och tillgång till bil då det inte går att ta sig med kollektivtrafik dessa tider. I denna rekrytering ser vi gärna kvinnliga sökande. Tjänsterna till en början visstidsanställning fram till sommaren med möjlighet till förlängning. Vi tillämpar bakgrundkontroll i samband med anställning. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ballingslöv AB
(org.nr 556028-1429), http://www.ballingslov.se Kontakt
HR- och lönegeneralist
Sandra Klöfverskjöld Sandra.Klofverskjold@ballingslov.se Jobbnummer
9764008