Vill du bli en del av vårat sammansvetsade team?
För att kunna möta våra kunders ökande efterfrågan på hyvlat virke, söker vi just nu efter 3 st operatörer till våra hyvlingslinjer.
Dina arbetsuppgifter som hyveloperatör är bland annat sortering, paketering, övervakning, ställ av hyvlar, kvalitetsgranskning och underhåll.
Det är viktigt att vara noggrann, ha ett säkerhetstänk och kunna arbeta bra i grupp för att lyckas i rollen som hyveloperatör.Kvalifikationer
Vi söker dig som gärna har dokumenterad erfarenhet från industriarbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom träindustri. Arbetet medför viss fysisk ansträngning vid olika moment, så du behöver vara bekväm i kunna att arbeta med kroppen.
Tjänsten kräver att du behärska svenska språket flytande.
Tjänsten innefattar skiftgång.Dina personliga egenskaper
Som person är du driven, engagerad, noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande.
Du har ett ordningssinne och trivs med ordning och reda.
Du är stresstålig och arbetar bra i grupp, men skall även kunna arbeta självständigt.
Du är flexibel, samarbetsvillig och positiv.
Tekniskt intresse är ett plus.Om företaget
Trä-Team är ett familjeföretag i Kramfors som har lång erfarenhet av träförädling i form av hyvling, produktion av lagerhyllor, stallströ, briketter, bränsleflis, industriell målning och monteringsfärdiga byggnader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Via mail
E-post: martin.persson@trateam.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trä-Team Br. Nyberg AB
(org.nr 556366-0207)
Kramforsvikens Industriområde (visa karta
)
872 32 KRAMFORS Arbetsplats
Träteam Bröderna Nyberg AB Kontakt
Platschef
Martin Persson martin.persson@trateam.se Jobbnummer
9508381