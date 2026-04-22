Operatör till metallbehandling
Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Cyclife Sweden AB är ett bolag inom EDF-koncernen (Electricitet De France), en av världens största arbetsgivare och en tung aktör inom energisektorn. Cyclife är i en stor tillväxtfas och bedriver kärnteknisk verksamhet vid Studsviksområdet utanför Nyköping och är idag ett bolag med drygt 220 anställda. Företaget har världsunik specialistkompetens rörande avveckling av radiologiska anläggningar och hjälper sina kunder att minimera miljöpåverkan från deras radiologiska verksamhet. Den svenska anläggningen är belägen i skärgården utanför Nyköping. Cyclifes ambition är säkerhet kombinerat med långsiktigt ansvar för människor och miljö samt att skona våra naturresurser genom en hög grad av återvinning. Om tjänsten
I rollen som operatör i vår metallbehandling arbetar du i en aktiv och omväxlande produktionsmiljö. Arbetet omfattar flera moment inom både varm- och kallbearbetning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat:
Varmbearbetning såsom gasskärning, syrgaslansning och plasmaskärning
Kallbearbetning med exempelvis sågar, alligatorsax och kompaktor
Maskinhantering samt enklare reparations- och underhållsarbeten
Utöver detta ingår smältning av skrot i induktionsugnar, sortering av olika typer av material samt blästringsarbete. Arbetet utförs på våra industriella anläggningar och sker i en miljö med högt säkerhetsfokus. Rollen ställer krav på fysisk uthållighet, tekniskt intresse och ett ansvarstagande arbetssätt.
Om dig
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att samarbeta med andra, är villig att lära och tar ansvar för dina arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i rollen med stöd från erfarna kollegor. Arbetet innebär skiftarbete och bedrivs i kontinuerligt 3-skift samt kontinuerligt 2-skift med förmiddags, eftermiddags och nattskift.Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning
God datorvana
B-körkort och tillgång till egen bil
God förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Liknande arbetsuppgifter inom industri, inklusive maskinhantering
Plasmaskärning
Gasolskärning
Syrgaslansning
Arbete med smältugn
Kallbearbetning
Truckkort
Traverskort
Heta arbeten
Anställningsvillkor:
Placeringsort: Studsvik utanför Nyköping, arbete utförs på plats.
Tjänstgöringsgrad: Heltid, tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Kontinuerligt 3-skift och kontinuerligt 2-skift.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Vi erbjuder:
Maximerat friskvårdsbidrag på 5000 kr
Arbetstidsförkortning 24 timmar per år
Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
Fri tillgång till lokalt gym
Subventionerat pris på lunchkuponger på lokal restaurang
FörskottssemesterSå ansöker du
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister. Bakgrundskontrollen består av offentlig information som hanteras konfidentiellt. Det genomförs även en säkerhetsintervju där ekonomisk stabilitet är ett krav. Detta är obligatoriskt för alla rekryteringsprocesser hos Cyclife Sweden AB
Intresserad? Urval sker löpande, varmt välkommen med eventuella frågor till Mikael Nilsson (Team Manager) mikael.nilsson@cyclife-edf.com
Hos oss är värderingarna vår kompass och en naturlig del av vardagen. De sammanfattas i akronymet AKTIV:
Agera kollektivt
Känn stolthet
Ta hand om
Intresse
Var ansvarstagande
Det är genom att leva våra värderingar vi bygger en trygg arbetsmiljö, bidrar till ett hållbart samhälle och skapar framgång tillsammans. Vi ser fram emot att välkomna en till person som kan bidra till vår värdegrund.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cyclife Sweden AB
611 99 TYSTBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Team Manager HR
Linn Moufid linn.moufid@cyclife-edf.com 076-000 92 02
