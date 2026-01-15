Operatör till fjädertillverkning
2026-01-15
Vi söker nu en operatör till vår kund Envikens Fjädrar i Falun. I den här rollen kommer du arbeta med produktion av fjädrar i olika modeller och storlekar - från mycket små till lite större fjädrar som används i exempelvis dörrhandtag, fiskeutrustning och barnvagnar. Du blir en del av en mindre arbetsgrupp där ni samarbetar tätt och tillsammans ansvarar för det dagliga arbetet. Här får du möjlighet att jobba med en unik produktion där kvalitet, precision och tekniskt kunnande står i fokus - och där ditt engagemang verkligen gör skillnad.
För att se mer om hur arbetet fungerar och få veta mer om företaget besök gärna länken längst ner i avsnittet "om kunden".
Ansvarsområden
Tillverkning av fjädrar från råmaterial till färdig produkt i olika moment
Ställa om och programmera maskiner för olika produkter
Utföra kontinuerliga mätkontroller och tester
Ort: Falun
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Om dig
Vi söker dig som är praktiskt lagd, tekniskt intresserad och trivs i ett nära samarbete med andra. Du är flexibel, samarbetsvillig och lösningsorienterad samt har lätt för att ta ansvar och egna initiativ i det dagliga arbetet. Du arbetar noggrant, är kvalitetsmedveten och uppskattar varierande arbetsuppgifter där du får växla mellan olika produkter och moment.
Vi tror att du har
Erfarenhet från tillverkning, exempelvis som maskinoperatör eller CNC-operatör
Ett tekniskt intresse med goda praktiska kunskaper
Kunskaper i ritningsläsning
Grundläggande datorvana
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande
Truckkort
Traverskort
Erfarenhet av Monitor G5
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
Om kunden
Envikens Fjädrar AB har sedan början av 1990-talet tillverkat fjädrar med hög precision och kvalitet. Verksamheten startade i Enviken utanför Falun men har idag sin produktion på Ingarvet i Falun. Här tillverkas kundspecifika fjädrar och tråddetaljer, inklusive drag-, tryck-, vrid- och fasonfjädrar samt pressade och stansade delar.
Företaget har ett unikt yrkeskunnande inom arbete med tråd i klena dimensioner och kombinerar detta med modern maskinutrustning och en liten, flexibel organisation. Enviken Fjädrar är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 samt SS-EN ISO 14001 och arbetar aktivt för att säkerställa hög kvalitet och leveranssäkerhet i alla order.
Bland företagets kunder finns välkända namn som ABB, Emmaljunga Barnvagnar, ABU Garcia och Hammarprodukter AB.
Videopresentation: Envikens Fjädrar Presentation - YouTube
Vi på Dala Industrisupport är en trogen partner inom kompetensförsörjning med över 100 års samlad erfarenhet. Vi kommer själva från industrin och är fullt insatta i branschens alla utmaningar. Vi tror på att viljan att lära sig är minst lika viktig som erfarenhet och vet att kompetensutveckling är lösningen som kommer leda oss in i framtidens industri. Därför satsar vi på att vårda de samarbeten som kommer oss tillhands. Genom att vara närvarande och erbjuda personlig service hjälper vi både företag och medarbetare att nå sin fulla potential.
