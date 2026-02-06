Operatör TGM Material
2026-02-06
Vi söker nu ytterligare operatörer/lagerarbetare till ett industriellt uppdrag hos vår kund som är en större offentlig aktör i Kumla/Sannahed-området. Uppdraget avser arbete i industriell produktionsmiljö och är inte ett traditionellt plock- och packarbete.
Urval sker löpande för att möjliggöra snabb uppstart när uppdraget formellt startar.
Om arbetet
Arbetet sker i en produktionsanläggning där material hanteras enligt tydliga rutiner och höga säkerhetskrav. Du arbetar nära produktionen, både självständigt och i team. Arbetet innebär skift och vissa tunga moment.
Första veckorna är 07-16, därefter tvåskift helgfria vardagar enligt följande:
Vecka 1: Månd-Fred 07.00-15.00
Vecka 2: Månd-Torsd 14:30-23:22
Uppdraget är tidsbegränsat (ca 4-6 månader) med planerad start 23 februari.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgörs av produktionsnära operatörsarbete i industriell miljö och omfattar bland annat:
Arbete vid produktionslinje för räls, inklusive hantering av längre rälssektioner
Medverkan i svetsprocessens kringmoment (ej självständigt svetsansvar)
Efterarbete såsom efterslipning och efterriktning
Bemanning av olika stationer i produktionsflödet
Manuell hantering av räls i samband med traverskörning
Arbete både inomhus och utomhus (alla väder)
Arbete på höjd upp till cirka 2 meter
Arbete enligt säkerhetsföreskrifter för järnvägKvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
God fysisk förmåga (tunga moment förekommer)
Förmåga att arbeta på höjd upp till ca 2 meter
Möjlighet att arbeta heltid och i skift
Hög säkerhetsmedvetenhet
Förmåga att samarbeta samt arbeta självständigt
Meriterande
Erfarenhet från industri, produktion, lager eller verkstad
Vana vid arbete enligt säkerhets- och kvalitetsrutiner
Teknisk eller mekanisk förståelse
Truck- eller traversvanaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Pålitlig och ansvarstagande
Noggrann och säkerhetsfokuserad
Prestigelös och samarbetsinriktad
Stabil och arbetsvillig
Vi erbjuder
Konsultuppdrag i professionell industrimiljö
Tydlig introduktion och säkerhetsgenomgång
Arbete i strukturerat team med tydliga rutiner
Möjlighet till fortsatt samarbete i liknande uppdragSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: sales@letsgig.com Arbetsgivarens referens
