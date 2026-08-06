Operatör/koordinator - felavhjälpning järnväg
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2026-08-06
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Vill du göra skillnad för tusentals företag och resenärer varje dag? Vi söker dig som är duktig på problemlösning och gillar tekniska utmaningar till vår trafikcentral i Gävle.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Vad innebär det att arbeta hos oss?
Att arbeta med att koordinera felavhjälpning innebär att vara i händelsernas centrum på vår Trafikcentral. Tillsammans med dina kollegor på Trafikcentralen har du en viktig roll i kedjan att personer och gods tar sig fram säkert och i tid. I verksamheten kallas du för Drifttekniker järnväg och ansvarar för att dygnet runt övervaka järnvägens tekniska system och hantera de larm som kommer in.
Att arbeta som drifttekniker järnväg innebär bland annat att:
Ta emot inkommande larm via olika tekniska system och telefon
Larma och koordinera entreprenörer vid felavhjälpning på järnvägen
Samverka med bl.a. räddningstjänst, polis och andra kontakter på Trafikverket
Ha kontakt med olika externa aktörer vid olyckor och händelser
Dokumentera händelser i våra tekniska system
Övervaka via övervakningskamerorKvalifikationer
Vem passar rollen för?
Vi söker en serviceinriktad lagspelare som lyssnar in och anpassar sin kommunikation för att säkerställa en gemensam lägesbild. Rollen ställer höga krav på säkerhetsmedvetenhet vilket för oss innebär att du förstår risker, konsekvenser och noggrant följer regelverk i arbetet. Du agerar professionellt och förtroendeingivande i alla kontakter och är ansvarstagande och metodisk. Du är trygg i att arbeta självständigt och fatta beslut även i pressade lägen. Med god anpassningsförmåga behåller du lugn och fokus både i pressade lägen och när det är lugnare på jobbet.
För att bli drifttekniker järnväg krävs att du har:
Genomförd gymnasieutbildning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Intresse och möjlighet att arbeta skift (dag, kväll, helg, natt och röda dagar)
Det är en fördel men inget krav om du har:
God förmåga att kommunicera muntligt via telefon
God datorvana och erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg sedan tidigare
Erfarenhet av arbete med snabba tempoväxlingar
Erfarenhet av att arbeta i en roll där det har varit viktigt att följa rutiner och regelverk
Erfarenhet av arbete där säkerheten stått i fokus
Övrig information
Skiftarbete
Alla drifttekniker arbetar omväxlande både dag, kväll, natt, helg och röda dagar enligt ett rullande schema. Det är viktigt att du funderar på dina möjligheter att arbeta skift innan du skickar in din ansökan.
Grundutbildning
Detta är en viktig roll för Trafikverket och vi satsar därför på dig med en intern utbildning på Trafikverksskolan i Ängelholm varvat med praktik på din orts Trafikcentral. Du behöver inte ha några kunskaper om järnväg på förhand.
Utbildningen med start i januari tar i genomsnitt 6 månader, där totalt ca 5 veckor är förlagda i Ängelholm (med obligatorisk närvaro och övernattning). Även resor till andra orter förekommer. Du inleder med en 6 månaders provanställning som övergår till en tillsvidareanställning förutsatt att allt går bra. Läs mer om grundutbildningen på vår hemsida Nyckelroller på järnvägen
Om rekryteringsprocessen
Flera av momenten i rekryteringsprocessen kommer att kräva fysisk närvaro av dig som kandidat, vilket innebär att du i vissa rekryteringsmoment behöver ta ledigt från eventuellt jobb eller studier för fortsatt medverkan i rekryteringsprocessen
Rekryteringsdag som innefattar bland annat arbetsprov och arbetsrelaterade övningar kommer att genomföras på plats i Gävle vecka 38.
Individuell psykologisk bedömning kommer att genomföras digitalt vecka 39-40.
Slutintervjuer är planerade att genomföras digitalt under vecka 40-41.
Drifttekniker är en säkerhetskritisk roll och för att kunna anställas behöver du uppfylla vissa säkerhets- och hälsokrav. Mer om dessa krav och detaljer om rekryteringsprocessen hittar du här: Nyckelroller på järnvägen
#driftteknikerSå ansöker du
Frågor kopplat till tjänsten besvaras av rekryterande chef Ricky Danielsson (ricky.danielsson@trafikverket.se
).
För att din ansökan ska anses vara komplett krävs att du bifogar CV på svenska. Betyg kan komma att inhämtas senare i processen. Vårt första urval baseras på dina svar på urvalsfrågorna, det är av stor vikt att du svarar korrekt och sanningsenligt på dessa frågor.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen/rekryteringskoordinator så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter i annonsen.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! För att undvika att information gällande din ansökan klassas som SPAM kan du med fördel lägga till vår e-postadress: noreply@heroma.se
i dina e-postkontakter, detta är särskilt viktigt om du har en @yahoo mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17:2026:093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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000 00 ORT ENLIGT ANNONSEN Kontakt
Rekryterande chef
Ricky Danielsson ricky.danielsson@trafikverket.se 0101242043 Jobbnummer
10023821