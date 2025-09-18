Operatör inom konventionell bearbetning
2025-09-18
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som operatör till manuellt styrda maskiner spelar du en viktig roll i vår produktion genom att utföra jiggborrning med hög precision. Ditt arbete omfattar noggrann och effektiv bearbetning i jiggborrningsmaskin, där du självständigt arbetar med fixturering och fastspänning av detaljer. Du kommer också att samarbeta med andra för att säkerställa att alla detaljer uppfyller uppsatta krav. Arbetet är mångsidigt och omväxlande, vilket ger dig möjlighet att utvecklas inom olika aspekter av precisionsbearbetning.Publiceringsdatum2025-09-18Profil
Till denna roll söker vi dig som är noggrann och strävar efter att uppfylla ställda krav och mål. Arbetet är till stor del självständigt, därför tror vi att du är självgående och har förmågan att taeget ansvar. Vi tror också att du har lätt för att samarbeta med olika typer av människor och att du kan bidra till den goda stämningen i gruppen.
Vi söker dig som:
*
Antingen har studerat industriteknik på gymnasienivå, alternativt innehar motsvarande arbetslivserfarenhet.
*
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
*
Erfarenhet av skärande verktyg
*
Mätteknisk erfarenhet
*
God datorvana och erfarenhet av ERP
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36568". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9515541