Operatör inom konventionell bearbetning
2026-02-11
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Som operatör till manuellt styrda maskiner spelar du en viktig roll i vår produktion genom att utföra jiggborrning med hög precision. Ditt arbete omfattar noggrann och effektiv bearbetning i jiggborrningsmaskin, där du självständigt arbetar med fixturering och inmätning av detaljer. Du kommer också att samarbeta med andra för att säkerställa att alla detaljer uppfyller uppsatta krav. Arbetet är mångsidigt och omväxlande, vilket ger dig möjlighet att utvecklas inom olika aspekter av precisionsbearbetning.
Till denna roll söker vi dig som är noggrann och strävar efter att uppfylla ställda krav och mål. Arbetet är till stor del självständigt, därför tror vi att du är självgående och har förmågan att ta eget ansvar. Vi tror också att du är en problemlösare med god analytisk förmåga, är lyhörd och har en god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som har erfarenhet av skärande verktyg och som har goda kunskaper inom uppsättningar och inmätningar. Du bör också ha en god förståelse för ritningsläsning samt form och läge. Det är meriterande om du har erfarenhet av konventionella maskiner, samt har kunskap om mätteknik och olika material.
Övriga krav för tjänsten:
*
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
*
God datorvana och erfarenhet av ERP.
*
Avslutad gymnasieutbildning, meriterande inom industriteknik.
Arbetstiden är förlagd dagtid och placeringsort är Tannefors, Linköping.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
