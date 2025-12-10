Operator
Operatör - Fyllning
Vi söker nu en engagerad och noggrann Operatör inom bulkformulering och aseptisk fyllning till vårt team i Uppsala. Detta är en unik chans att vara med i uppstarten av en ny produktionslina för framtidens läkemedelsprodukter.
Här får du arbeta i en modern miljö med avancerad teknik och bidra till produkter som förbättrar människors liv världen över. Trivs du med tekniskt arbete, kvalitetstänk och teamwork kommer du att trivas hos oss.
På Galderma blir du en del av ett globalt företag där innovation och omtanke går hand i hand - och där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Om Galderma
Galderma är en global ledare inom dermatologi med närvaro i cirka 90 länder. Vi erbjuder ett vetenskapsbaserat sortiment inom estetiska behandlingar, dermatologisk hudvård och medicinska terapier.
Sedan 1981 har vi strävat efter att leverera säkra, effektiva och innovativa produkter som möter individuella behov och driver dermatologin framåt. Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som operatör arbetar du praktiskt med bulkberedning, aseptisk fyllning i vialer, drift av teknisk utrustning och dokumentation enligt GMP. Du ingår i ett team med operatörer och ingenjörer där teknik, kvalitet och samarbete är centralt.
Arbetet är varierat och sker i skift.
Huvudsakliga ansvarsområden
• Genomföra daglig produktion inom bulkformulering och fyllning
• Arbeta enligt instruktioner, GMP och kvalitetskrav
• Hantera och övervaka utrustning, inklusive enklare tekniskt underhåll
• Medverka vid mediafyllningar
• Granska batchdokumentation noggrant
• Bidra till ett stöttande och lösningsorienterat teamarbete
Krav och kvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieutbildning eller teknisk/yrkesutbildning
• God svenska och grundläggande engelska
• Noggrannhet, ansvarstagande och god samarbetsförmåga
Meriterande:
• 2-3 års erfarenhet som operatör
• Erfarenhet av aseptiskt arbete eller läkemedelsproduktion
• Teknisk förståelse och vana av maskiner/underhåll
• Erfarenhet av granskning av batchdokumentation
Vi välkomnar mångfald och ser gärna kvinnliga sökande.
Varför jobba på Galderma i Uppsala?
Här finns vårt globala center för estetiska produkter där över 800 medarbetare arbetar inom forskning, utveckling och tillverkning. Du får vara del av en modern produktionsmiljö där vetenskap och praktiskt arbete möts och där teamet har en stark gemenskap.
Vad vi erbjuder
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Attraktiva förmåner och bonusmodell
• Innovativa projekt
• Global och inkluderande arbetsmiljö
• Stark teamkultur
• Balans mellan arbete och privatliv
Är du den vi söker?
Vi söker dig som tar initiativ, är lösningsorienterad och vill bidra till att leverera produkter av högsta kvalitet. Du trivs i team, vill lära dig nytt och vill utvecklas i en framtidsinriktad organisation.
Hos Galderma får du möjlighet att växa och vara del av ett företag som gör verklig skillnad för människor världen över. Ersättning
