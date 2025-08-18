Operatör
Volvo Personvagnar Aktiebolag / Fordonsmontörsjobb / Falköping Visa alla fordonsmontörsjobb i Falköping
2025-08-18
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Volvo Personvagnar Aktiebolag i Falköping
, Göteborg
, Olofström
, Gotland
eller i hela Sverige
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we're expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we're on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars' journey into the future.
Vad vi erbjuder
Som operatör hos oss blir du en del av ett dedikerat produktionslag inom Manufacturing, där samarbete, engagemang och kompetens är centrala värden. Du får möjlighet att påverka lagets resultat genom aktivt deltagande, ägarskap och förbättringsarbete. Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får växa både individuellt och tillsammans med andra, med stöd i din utveckling och möjlighet att ta ansvar för ett eget delområde. Kulturen präglas av inkludering, mod och tron på människors förmåga att göra skillnad.
Vad du kommer att göra
I rollen som operatör kommer du att utföra både operationella och icke-operationella aktiviteter. Du arbetar enligt gällande regler och instruktioner, med rätt QDFIPS-mindset (Quality, Delivery, Finance, Improvement, People, Safety), och bidrar aktivt till lagets uppdrag och mål. Du förväntas ta initiativ till förbättringar, stödja nya aktiviteter och bidra till ett gott arbetsklimat.
Du kan även få ansvar för ett fysiskt delområde, vilket innebär att du:
* Säkerställer att förebyggande underhåll utförs och förbättras
* Följer upp och analyserar produktionsresultat inom ditt område
* Säkrar att arbetsinstruktioner är uppdaterade och används enligt standard
Kommunikation med stödfunktioner, deltagande i nätverk och utbildning av kollegor inom ditt område är också viktiga delar av rollen. Du bidrar till att reducera systemförluster och säkrar kvalitetsparametrar, takttid och cykeltid för ditt delområde.
Du och dina färdigheter
Vi ser att du som söker har minst en gymnasieutbildning i grunden. Vi söker dig som är både självständig och en god lagspelare, med förmåga att agera analytiskt och flexibelt i en föränderlig miljö. Du är kundfokuserad, visar mod och handlingskraft, och har en inkluderande inställning. Du kan kommunicera tydligt och utan problem på både svenska och engelska. På arbetsplatsen är du en person som vill bidra till ett starkt lag och en positiv arbetskultur. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "77281-43595129". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Personvagnar Aktiebolag
(org.nr 556074-3089), https://www.volvocars.com/ Arbetsplats
Volvo Car Corporation Kontakt
Marcus Hillemyr +46708547773 Jobbnummer
9463846