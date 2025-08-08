Operatör
Adecco Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Västerås
2025-08-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på nya utmaningar? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som industrimedarbetare hos vår kund kommer du att arbeta med tillverkning av styrstavar. Du kommer att behöva ställa maskinerna och utföra operatörsunderhåll enligt givna instruktioner. I ditt arbete kommer du även att arbeta med ständiga förbättringar. Det kan även förekomma krav på dokumentation. Att läsa, förstå och följa instruktioner är en mycket viktigt del av arbetet.
Om dig
Vi söker dig som har gått gymnasium med teknisk inriktning, industriskola eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att du har en positiv inställning och att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du är noggrann och väl medveten om vikten av att arbeta på ett säkert sätt. Vi värdesätter egenskaper som att vara lyhörd och resultatinriktad och säkerhetsmedveten. Du är van vid ett högt tempo och arbetar strukturerat med många olika arbetsmoment. Kunden arbetar mycket med att utveckla sin säkerhets- och kvalitetskultur och du behöver kunna bidra till och anpassa dig till nya arbetssätt som stöttar detta arbete.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag med start omgående och löper ca 6 månader framåt. Som konsult får du en anställning hos Adecco Sweden och blir uthyrd till kunden. Vi har kollektivavtal och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på träningskort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Vänligen bifoga CV och personligt brev. Du söker tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök" intill annonsen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på: cecilia.furusjo@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Kontorschef
Cecilia Furusjö Jobbnummer
9451053