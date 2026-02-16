Operatör - Jakobsdals Sommaren 2026
Kanske är du student och vill ha ett sommarjobb som även kan ge dig möjlighet till extra arbete under terminerna? Eller har du en sommar där du vill arbeta och skaffa dig arbetslivserfarenhet?
Nu har du chansen att arbeta på Jakobsdals!
Vi strävar efter att alltid leverera högkvalitativa produkter genom ett hållbart och hantverksmässigt tillvägagångssätt. Vi värdesätter våra medarbetares välbefinnande och utveckling, och erbjuder därför en inkluderande arbetsmiljö där alla är precis lika viktiga!Dina arbetsuppgifter
Du erbjuds ett lärorikt sommarjobb inom livsmedelsbranschen i ett familjeföretag som har visat kärlek till hantverket i tre generationer. Du får en händelserik vardag där du tillsammans med dina kollegor ser till att butiker och konsumenter får charkuterier av högsta kvalitet. Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom produktion är meriterande men inte ett krav.
Utbildning inom livsmedel är en merit men inget krav.
Du gillar att arbeta i team och har god kommunikationsförmåga.
Du är noggrann och har ett öga för detaljer.
Du har fyllt 18 år innan du börjar hos oss.
Du har god datorvana.
Du har goda förutsättningar för fysiskt arbete.
Du talar svenska i både tal och skrift.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Genom att bli en del av vårt företag får du inte bara en arbetsplats utan även en plats i ett team som bryr sig om varandra. Vi tror på att varje individ bidrar till vår framgång och vi ser till att stötta och utveckla våra medarbetare.
Under den första tiden hos oss utbildar vi dig bland annat i arbetet, säkerhet, kvalitet och hygien. Du kommer att få stöd av dina kollegor, din teamledare och produktionsledare för att så snabbt som möjligt komma in i arbetet.
Vårt arbete är indelat i olika avdelningar där vi tar emot råvaror, bereder våra charkuterier, skivar vid maskinlinjer, paketerar, plockar och förbereder för transport ut till kund.
Vad förväntar vi oss av dig?
Du ska kunna arbeta heltid under perioden:
v. 24/25 till och med v. 33
Du arbetar antingen vardagar dagtid (kl 06:00 till kl 15:00) eller i 2-skift vilket innebär att varannan vecka arbetar du vardagar dagtid (kl 06:00 till kl 15:00) och varannan vecka vardagar kvällstid (kl 14:50 till kl 23:00).
Vi finns i Gamlestaden dit du enkelt kan ta dig kollektivt. Eftersom det är tidiga morgnar och sena kvällar är det viktigt att du säkerställer att du kan vara på plats ca 15 minuter innan ditt skift börjar. Titta gärna på det innan du ansöker.
Observera att vi inte har någon möjlighet att ge dig ledigt under ovanstående perioder då du ersätter kollegor som är på semester.
Hur ansöker du?
Du är varmt välkommen med din ansökan redan nu då urval görs löpande. Vi tar endast emot ansökningar via annonsen. För att söka svarar du på några frågor och skickar med ditt CV. Personligt brev är frivilligt att skicka med.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras med hjälp av extern partner.
Ansök snarast! Tjänsterna tillsätts löpande. Sista ansökningsdag 2026-03-31.
Kollektivavtal med LIVS. Lön enligt avtal.
Hoppas vi ses till sommaren! Så ansöker du
