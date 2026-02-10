Operativchef (COO)
Vill du ta ett övergripande ansvar för kvalitet, struktur och långsiktig hållbarhet i en verksamhet som gör verklig skillnad för barn och unga?
AB Parcer söker nu en erfaren Operativ chef (COO) som vill leda och kvalitetssäkra familjehems- och öppenvårdsverksamhet, i nära samverkan med socialtjänster i mellersta och norra Sverige.Om företaget
AB Parcer grundades för drygt tio år sedan av tre erfarna kollegor med bakgrund inom socialtjänsten. Parcers drivkraft och vilja är att skapa förutsättningar till ett värdig liv och välbefinnande för varje individ. Parcer strävar efter högsta möjliga kvalitet och effektivitet i alla insatser med barnets bästa i centrum - inte kortsiktiga lösningar.
Verksamheten bedriver konsulentstödd familjehemsvård och öppenvård och samarbetar nära med socialtjänster och familjehem. Arbetet präglas av hög professionalitet, tydliga strukturer och ett långsiktigt ansvarstagande, både gentemot placerade barn och unga, uppdragsgivare och medarbetare.Arbetsuppgifter
Som Operativ chef (COO) har du ett övergripande ansvar för att leda och kvalitetssäkra Parcers verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning, avtal och företagets värdegrund.
Rollen är central för att säkerställa hög kvalitet, god arbetsmiljö och långsiktigt förtroende hos uppdragsgivare och tillsynsmyndigheter. Du rapporterar till VD och arbetar verksamhetsnära.
I uppdraget ingår ansvar för:
• Verksamhet och kvalitet enligt SoL, LVU, BBIC och IVO:s krav
• Kvalitetssystem, egenkontroll och förbättringsarbete
• Ledning och uppföljning av erfarna medarbetare
• Matchning och uppföljning av placeringar och öppenvårdsinsatser
• Samverkan med socialtjänster och uppdragsgivare
• Budget, kostnadsuppföljning och resultatProfil
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning samt god kunskap om SoL, LVU och socialtjänstens uppdrag.
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning samt god kunskap om SoL, LVU och socialtjänstens uppdrag.

Tidigare chefs- eller ledarerfarenhet inom familjehemsvård och/eller öppenvård. Du är en trygg och erfaren ledare som är van att ta helhetsansvar och fatta beslut i verksamheter där kvalitet, regelefterlevnad, förtroende och närvarande ledarskap är avgörande.
