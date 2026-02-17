Operativ Underhållstekniker
2026-02-17
Redan vid mitten av 1800-talet tillverkades maskinfilt i Halmstad. Sedan dess har åren gått, företag har försvunnit, andra har knoppats av och bytt namn. Dagens Nordifa är den enda nordiska tillverkaren av tekniska textilier som inom sina väggar har en komplett produktionskedja från fiber till en färdig funktion. Kunderna finns inom en rad olika områden - processindustrier över hela världen, tillverkningsindustri som monterar Nordifa-komponenter i sina produkter samt världsberömda möbelformgivare.
Intresserad av maskiner och teknik då kanske du är vår nästa medarbetare?
Som Underhållstekniker är du en viktig kugge i vårt arbete!
Vi söker för närvarande en erfaren och hängiven underhållsansvarig för att stärka vår verksamhet. Den ideala kandidaten har en stark mekanisk bakgrund, förståelse för pneumatik och hydrauliksystem.
Genomföra underhåll och förebyggande underhåll i vår produktionsanläggning för att säkerställa säker och optimal drift.
Snabbt diagnostisera och åtgärda fel för att minimera driftstopp.
Bidra med teknisk expertis och support till produktionsteamet, inklusive förbättringsförslag för att öka tillgängligheten och minska kostnaderna.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
• Erfarenhet av maskinunderhåll.
• Giltigt truckkort med erfarenhet av säker hantering.
• Svetskunskap.
• Grundförståelse för pneumatik och hydrauliksystem och dess tillämpningar.
Initiativrik, självgående och med en stark problemlösningsförmåga samt god samarbetsförmåga tvärfunktionellt över hela verksamheten.
Engagemang för arbetsplatsens säkerhet och efterlevnad av alla gällande föreskrifter och standarder.
Det är meriterande om du har:
• Lättare elkunskaper.
• Kan svetsa, svarva och fräsa delar.
• Automationskunskaper.
• Pannskötarutbildning.
Vill du veta mer? Prata med Teija Söderberg 035 -17 48 41.
Skicka ditt kortfattade presentationsbrev med CV via e-post till jobb@nordifa.se
Urval görs löpande så vänta inte med din ansökan, dock senast 15/3.
