Operativ Programledare
2025-10-22
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 5+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Operativ Programledare.
En av våra uppdragsgivare genomför sitt mest omfattande transformationsprogram, med syfte att etablera en framtidssäkrad och gemensam lösning för redovisning och rapportering.
Programmet består av flera delar. Den övergripande programledningen samlar representanter från olika initiativ, processägare och stödfunktioner. Ett centralt implementationsprojekt syftar till att införa ett gemensamt affärssystem som stödjer redovisning, rapportering och harmoniserade arbetssätt. Projektet omfattar flera strömmar med fokus på information, teknik och affärsprocesser.
Utöver detta ingår utveckling av en framtida operativ modell samt förändringsledning för att säkerställa ett effektivt införande, utbildning och nya arbetssätt i organisationen.
Ansvarsområden
Leda och samordna aktiviteter inom utvalda områden för att säkra framdrift, kvalitet och intressenthantering.
Bidra till framtagning av styr- och beslutsmaterial för programledning och styrgrupp.
Kommunicera status, framsteg och risker till relevanta intressenter.
Säkerställa tydlig och korrekt uppföljning av aktiviteter, leveranser och tidplaner.
Identifiera, följa upp och mitigera risker och hinder för framdrift.
Säkerställa att leveranser möter programmets kvalitetskrav.
Säkerställa att rätt resurser och kompetenser finns tillgängliga inom respektive ström.
Initiera åtgärder vid resursbrister eller planeringsavvikelser.
Initiera och driva förbättringsinitiativ för att effektivisera styrning, arbetssätt och leveransförmåga.
Du har erfarenhet av att leda komplexa transformations-, förändrings- eller utvecklingsinitiativ inom ekonomi, redovisning eller rapportering.
Du har dokumenterad förmåga att driva struktur, tempo och beslutsfattande i stora program.
Du har stark kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta med både verksamhet och leverantörer.
Meriterande
Erfarenhet från organisation med federerad struktur.
God förståelse för ERP-system, gärna Oracle Fusion.
Du är strukturerad, målfokuserad och självgående, med en proaktiv och lösningsorienterad inställning. Du har lätt för att prioritera och trivs i samarbete med andra. Som relationsbyggare skapar du tillit även i komplexa miljöer, och du har förmågan att navigera i ofullständiga frågeställningar och skapa klarhet.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan!
