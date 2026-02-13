Operativ platschef
Jurek Recruitment & Consulting AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-02-13
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Gävle
, Sandviken
, Ockelbo
, Tierp
, Hofors
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en nyckelroll där du bygger struktur, tydlighet och framdrift i en fastighetsverksamhet i tillväxt? Som Operativ platschef hos Krontallen Fastigheter kombinerar du ledarskap, affärsmässighet samt operativt och administrativt ansvar.Vi söker dig som trivs i en samordnande och ansvarstagande roll där du får helhetsansvar för drift, personal och processer. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och forma en verksamhet i expansion. Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Krontallen
Krontallen Fastigheter AB är ett växande fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar bostadsfastigheter i flera delar av Sverige, med pågående expansion. Bolagets fokus är att skapa trygga, välskötta och attraktiva boendemiljöer med hög kvalitet och långsiktighet. Idag består organisationen av tio medarbetare.
Hos Krontallen blir du en del av en stabil och entreprenörsdriven organisation med korta beslutsvägar och stort eget ansvar. De kombinerar affärsmässighet med ett praktiskt och lösningsorienterat arbetssätt, där engagemang och kvalitet genomsyrar allt de gör.
Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas, vilket innebär att du får möjlighet att påverka, utveckla strukturer och vara med och forma framtidens organisation.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som Operativ platschef har du ett övergripande ansvar för den dagliga driften av fastighets- och serviceorganisationen. Du arbetar nära fyra medarbetare och externa leverantörer och säkerställer att verksamheten fungerar effektivt, strukturerat och med hög kvalitet.
Rollen är både strategisk, administrativ och operativ. Du leder och planerar verksamheten samt följer upp och utvecklar arbetssätt, men arbetar också själv operativt i den dagliga driften med fastighetsrelaterade åtgärder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Ta helhetsansvar för den operativa verksamheten
Planera och följa upp bemanning för bygg-, städ- och serviceteam
Säkerställa fungerande rutiner för scheman, frånvaro och tidrapportering
Rekrytera och introducera nya medarbetare
Ha överblick över fastigheternas skick och planera underhåll
Säkerställa kvalitet i städning, flyttstädning, trädgårdsskötsel och säsongsarbeten
Ansvara administrativt för brandskydd, nyckelrutiner och tekniska system
Skapa och implementera processer och checklistor för exempelvis in- och utflytt, inventering, möblering och visningar
Förhandla och följa upp leverantörsavtal
Hantera hyresavtal och löpande kontakt med hyresgäster
Säkerställa struktur i dokumentation och digitala systemKvalifikationer
Vi söker dig som har god organisatorisk förmåga och trivs i en roll där du får kombinera struktur, problemlösning och ledarskap. Du är trygg i att fatta beslut, har ett affärsmässigt tänk och motiveras av att förbättra arbetssätt och effektivisera processer. Vidare är du prestigelös, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende i organisationen. Du är hands-on, praktiskt orienterad och kliver gärna in i den dagliga driften.
Du är van att arbeta med struktur, processutveckling och uppföljning samt har god administrativ förmåga och systemvana. Du kommunicerar tydligt och professionellt och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer med både medarbetare och leverantörer.
Du erbjuds
Du erbjuds en nyckelroll i ett växande fastighetsbolag med höga ambitioner och stort utvecklingsfokus. Här får du möjlighet att påverka, bygga struktur och vara med och forma en verksamhet i tillväxt.
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse och är placerad i Gävle. Du erbjuds fast lön samt tjänstepension.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Kaponen på hanna.kaponen@jurek.se
för mer information.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219986-1841450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Drottninggatan 22 (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9741643