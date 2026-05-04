Operativ Koordinator
2026-05-04
Vill du utvecklas inom administration och få en roll där du verkligen gör skillnad i vardagen? Hos oss blir du en nyckelperson som skapar struktur - i en roll där du utvecklas, tar mer ansvar och blir en viktig del av verksamheten. Luotea befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker nu en Operativ Koordinator till vår verksamhet i Örebro!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.
Det här är en roll för dig som har arbetat något, eller några, år inom administration och vill ta nästa steg i en mer utvecklande roll. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bygga upp en bred förståelse för hur arbetsorderflödet fungerar - från start till fakturering.
Du kommer arbeta med att följa upp arbetsorder, stötta i rapportering och säkerställa att underlag inför fakturering är korrekt och komplett. Rollen innebär även hantering av kundanmärkningar samt att bidra till struktur och kvalitet i det dagliga arbetet.
Du arbetar nära driftchefer och driftorganisationen, där din uppgift är att stötta verksamheten i vardagen - avlasta, skapa struktur och säkerställa att arbetet flyter på. Du får en viktig roll i teamet och möjlighet att successivt ta mer ansvar inom både administrativa och ekonominära delar.
Om dig
Vi söker dig som har en grund inom administration och som vill utvecklas vidare i en roll där du över tid kan ta mer ansvar, och bidra till att skapa struktur och kvalitet i verksamheten. Vidare är du:
Noggrann och strukturerad, med ett öga för detaljer
Serviceinriktad och prestigelös - du trivs i en roll där du stöttar andra
Ansvarstagande och självgående i ditt arbete
Kommunikativ och trygg i samarbete med olika funktionerKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God dator- och systemvana
Meriterande
Erfarenhet av fakturering eller ekonomiadministration
Erfarenhet från fastighetsbranschen eller liknande verksamhet
Erfarenhet av IFS eller andra affärssystem
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, arbetsglädje och kompetens - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete - läs mer om hur Luotea arbetar med frågor inom hållbarhet här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhet
AnsökanVi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Har du frågor om rekryteringen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Sandra Jansson på sandra.jansson@luotea.com
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260)
CV-gatan 24 (visa karta
)
703 82 ÖREBRO Arbetsplats
Luotea FM Kontakt
Rekryterare
Sara Widforss sara.widforss@luotea.com 0702016050 Jobbnummer
