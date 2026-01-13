Operativ IT-säkerhetsspecialist
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-13
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en tekniskt skicklig och lösningsorienterad IT-säkerhetsspecialist som vill arbeta hands-on med att skydda kritiska system på en myndighet där det du gör verkligen kan göra skillnad för Sveriges säkerhet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Vi söker en operativ IT-säkerhetsspecialist som vill arbeta i en dynamisk och teknisk miljö med direkta säkerhetsåtgärder, incidenthantering och hotdetektion. Du kommer att ingå i ett team av engagerade och erfarna medarbetare som har till uppgift att upptäcka, analysera, bemöta och förhindra säkerhetshot och bli en nyckelspelare i att säkerställa vår IT-miljös säkerhet och integritet. Som operativ IT-säkerhetsspecialist kommer du att arbeta hands-on med att skydda och stärka vår IT-infrastruktur. Ditt arbete kommer att inkludera både förebyggande och reaktiva åtgärder för att identifiera, analysera och neutralisera säkerhetshot. Visst arbete kommer även ske i projektform.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten IT som tillhör avdelningen Forskningsstöd .
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi ser att du har:
Eftergymnasial utbildning inom IT-säkerhetsområdet, alternativt lång yrkeserfarenhet av IT-säkerhetsarbete.
Du har stort intresse för IT-säkerhetsfrågor och håller dig uppdaterad inom området.
Har förmåga och vilja att kontinuerligt förbättra arbetssätt, processer och metoder.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Körkort B.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:
Loggning
Säkerhetskyddsanalyser
Regelefterlevnad
IT-arkitektur
Säkerhetsarbetet i större organisationer
Privat sektor
Gruppledningserfarenhet
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV via ansökningsknappen senast den 1 feburari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Daniel Åkerstedt. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Jonas Svefors (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
