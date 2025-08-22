Operativ IT-avtalscontroller
2025-08-22
Vi på Soros Consulting söker nu, på uppdrag av vår kund, en Operativ IT-avtalscontroller på nivå 3, vilket normalt motsvarar 4-8 års erfarenhet.
Om rollen
Som Operativ IT-avtalscontroller kommer du att vara placerad på stabsenheten inom IT-avdelningen. Du arbetar nära olika enheter och stöttar beställare i frågor som rör avtalshantering, leverantörsstyrning och licensuppföljning.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Hålla ordning på IT-avtal och säkerställa avtalsefterlevnad
Stötta beställare i deras leverantörsstyrningsansvar
Följa upp nyttjandet av licenser
Föreslå förbättringar och effektiviseringar inom avtals- och leverantörshantering
Bidra med beslutsunderlag vid införande av nya produkterFöretaget
Kundens IT-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald, där alla får möjlighet att bidra och utvecklas.
Eftersom kunden omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen kan uppdraget vara placerat i säkerhetsklass, vilket innebär krav på säkerhetsprövning.Kravprofil för detta jobb
Minst 4 års aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med IT-avtal
Minst 2 års erfarenhet av att säkerställa avtalsefterlevnad på IT-avtal
Erfarenhet av upphandlingar
Erfarenhet av licenshantering
Erfarenhet av att samverka med leverantörerDina personliga egenskaper
Strukturerad och noggrann
Förmåga att analysera stora mängder information och identifiera det relevanta
God samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande
Flexibel, villig att lära nytt och kunna anpassa dig vid förändringar
