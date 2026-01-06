Operativ inköpare till Eco Log
Eco Log Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Söderhamn Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Söderhamn
2026-01-06
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eco Log Sweden AB i Söderhamn
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Eco Log en operativ inköpare till vårt inköpsteam! Är du en positiv person med stark servicekänsla, gärna med ett maskin- och teknikintresse kan det här vara tjänsten för dig. Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team på vårt huvudkontor i Söderhamn.
OM TJÄNSTEN
I rollen som operativ inköpare ansvarar du tillsammans med ditt team över hela inköpsflödet. Du arbetar med inköp från mestadels redan etablerade leverantörer.
Du kommer att vara en viktig del i att driva inköp till produktion och vår reservdelsförsäljning med kunder över hela världen och du arbetar i nära kontakt med både produktion och våra reservdelssäljare. Du kommer arbeta dagligen i vårt affärssystem Monitor G5.
OM ARBETSUPPGIFTERNA
Vi ser gärna att du är självgående, lösningsfokuserad och kan driva ditt arbete och dess process på egen hand. Dina övergripande arbetsuppgifter kommer att bestå av:
Inköp av material till produktion och reservdelsförsäljning
Leverans- och transportbevakning samt säkerställa hemtagning av material i tid före behov
Proaktivt jobba med att förhindra materialbrister via materialklarering
Offertförfrågningar och prisuppdateringar i Monitor G5
Kontroll av fakturor mot beställningar för att identifiera prisavvikelser
Leverantörsbesök
Övrigt förekommande administrativa arbetsuppgifter inom avdelningen
OM DIG
För att vara framgångsrik i rollen som operativ inköpare ser vi att du är en driven och målmedveten person, du är flexibel och kan även sätta dig in i arbetssituationer och hjälpa till där tillfälligt behov kan uppstå. Du kommer dagligen att ha kontakt med leverantörer via telefon, mejl samt teamsmöten så vi ser att du är en person med god social och kommunikativ förmåga som har lätt för att samarbeta med andra.
Du bör vara stresstålig och lösningsorienterad samt tycka om att arbeta med många saker samtidigt då det är vanligt förekommande i denna roll. Du arbetar noggrant och strukturerat och kan därför enkelt prioritera det som ska göras.
För att lyckas i rollen har du tidigare arbetslivserfarenhet inom inköp eller relevant högskoleutbildning. Erfarenhet inom skogsmaskins-, entreprenad- och/eller fordonsbranschen samt erfarenhet av affärssystemet Monitor ses som meriterande.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
ÖVRIGT
Start: Snarast
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön
Sista ansökningsdag är 2026-01-18.
Vid frågor om tjänsten kontakta MPS Chef Malin Nordin, 0705694829 malin.nordin@ecologforestry.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eco Log Sweden AB
(org.nr 556650-1978), https://ecologforestry.com/sv/
Norra Hamngatan 41 (visa karta
)
826 22 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eco Log Sweden AB Kontakt
MPS Chef
Malin Nordin malin.nordin@ecologforestry.com 070-5694829 Jobbnummer
9670130