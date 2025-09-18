Operativ inköpare till Components
Hitachi Energy Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Ludvika Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Ludvika
2025-09-18
Möjligheten
Hitachi Energy är en banbrytande teknikledare som hjälper till att öka tillgången till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla. Vi hjälper till att hålla lamporna tända, fabrikerna i drift, våra sjukhus och skolor öppna. Kom som du är och förbered dig på att bli bättre genom att lära av andra. Ta med din passion, ta med din energi och anslut till ett team som uppskattar en enkel sanning: Mångfald + Samarbete = Innovation
Vi söker en operativ inköpare hos Components i Ludvika - en enhet inom Power Transformers. Som inköpare är du en central kontaktyta mellan flera funktioner som du jobbar nära, så som SCM, kvalitet, planering & produktion. Vårt företag expanderar nu hastigt vilket innebär att vi har ett behov av dig som tycker om problemlösning och att skapa struktur.
Hur du kommer att göra skillnad:
Skicka inköpsorder och kontinuerlig uppföljning med våra leverantörer.
Planera och prioritera material med leverantörer
Boka transporter av material från leverantör till Hitachi
Följa produktionen av lindningskopplare och vara delaktig i att lösa problem som uppstår
Bidra till att utveckla våra processer i den nya IT-miljön (SAP)
Positionen erbjuder intressanta möjligheter till personlig utveckling och ger en mycket god inblick i hur vår verksamhet styrs.
Din bakgrund:
För att lyckas i denna roll så är du bekväm och trivs med att hantera flera projekt & intressenter parallellt
Du har en akademisk bakgrund relaterad till produktion eller logistik, eller så har du tidigare erfarenhet från dessa områden
Du har erfarenhet av att arbeta i Excel och gärna SAP
Flytande i engelska och svenska, skriftligt och muntligt
Arbetet sker mestadels från kontoret.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Företagshälsovård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy, inom Sverige såväl som globalt
Utbildningar och kurser som bidrar till personlig och professionell utveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter representerade inom den svenska organisationen
Kompletterande bidrag vid föräldraledighet
Förmånsportal med över tusen förmåner och rabatter
Ytterligare förmåner kan vara kopplade mot den specifika tjänsten
Mer information:
Denna roll är baserad i Ludvika och kräver frekvent närvaro på kontor och produktion.
Välkommen med din ansökan!
Rekryterande chef Magnus Salmons, magnus.salmons@hitachienergy.com
, svarar gärna på dina frågor om denna tjänst. Union representatives - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Övriga frågor kan ställas till Talent Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com Så ansöker du
