Operativ inköpare
2026-01-21
Vi söker en taktisk inköpare till ett uppdrag i Karlskrona.
Leverantörsofferter, förhandling och kontraktering av de leveranser som organisationen behöver kommer vara din huvuduppgift. Detta som ska ske genom att driva och delta i tvär-funktionella kategori/upphandlings-team och förbättringsinitiativ. Som taktisk inköpare kommer du att se till att flödet fungerar i samarbete med Teknik, Inköpsanmodan, NDA, kontrakterade leverantörer och avtal. Du kommer också att hantera information gällande artiklar och lagermaterial inom sin kategori samt ha adminstatriva uppgifter.
Din Profil
• Självgående, kunskap om kategoriarbete och erfarenhet av att skriva avtal, NDA och upphandling.
• Erfarenhet och utbildning i Inköp. Arbetat med inköp i 2+ år.
• Viss vana av kategoriarbete är en fördel samt kunna tolkna ritningar.
Meriterande
• GCP Kännedom
Detaljer
• Ort: Karlskrona, på plats.
• Vi gör löpande urval.
• Startdatum är indikativt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operativ inköpare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
371 35 KARLSKRONA Arbetsplats
