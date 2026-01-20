Operativ inköpare
JobBusters AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Göteborg
2026-01-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
eller i hela Sverige
Din nya roll
Vi söker en operativ inköpare till vår kund i Göteborg!
Som Operativ Inköpare ansvarar du för att lägga beställningar och följa upp leveranser för att säkerställa att produktion och projektmilestones uppfylls. Rollen ställer höga krav på kvalitet, flexibilitet, samarbete och snabba beslut - både från dig och deras leverantörer. Dina viktigaste gränssnitt, utöver leverantörerna, blir planeringsavdelningen samt flera olika produkt- och projektkontor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Inköp av material och tjänster baserat på planerade behov
Beställning och orderuppföljning
Fullt ansvar för mindre komplexa leverantörer
Inhämtning av kostnadsuppskattningar
Hantering av leverantörsfakturor
Löpande återkoppling till kundansvariga
Leverantörsrelationer och uppföljning
Optimering av flöden
Här blir du en del av category procurement-teamet för Sensor Systems, tillsammans med andra strategiska och operativa inköpare baserade i Göteborg. Eftersom organisationen nyligen genomgått förändringar behöver du dessutom kunna fatta beslut även när instruktioner och gränssnitt inte är helt tydliga.
Företagspresentation
Vår kund är ett av de starkaste varumärkena inom svensk industri och har kunder i över 100 länder. Här kommer du vara en del i att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Omgående. Slut: Detta är ett ettårigt vikariat för att täcka upp för en medarbetare på föräldraledighet. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning och en permanent tjänst. Övrig information: Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Högskoleutbildning inom inköp, ekonomi, teknik eller annat relevant ämnesområde.
Erfarenhet inom supply/sourcing, gärna som operativ inköpare.
Du trivs i en miljö med högt tempo och har god förståelse för faktorer som styr inköp i Supply Chain.
Du kan självständigt driva processer och säkerställa leveransprecision.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Du är lösningsorienterad och kan agera i nuet utan att tappa fokus på helheten. Du är ansvarstagande, proaktiv och har en positiv inställning.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med Konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7084478-1799344". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
Östra Hamngatan 16 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9695510