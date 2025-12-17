Operativ gruppchef inom ventilation
Enköping
Operativ Teamledare inom Sotning & ventilation
Är du en driven, strukturerad och ödmjuk person med ett positivt förhållningssätt? Trivs du med att leda andra och vill ta ett nästa steg i karriären? Vi söker nu en operativ teamledare till vår kund i sotning & ventilationsbranschen. Publiceringsdatum2025-12-17Om tjänsten
I rollen som operativ teamledare kommer du att ha ett övergripande ansvar för att leda och säkerställa den dagliga driften i verksamheten. Du ansvarar för plan/logistik , fördelning av arbetsuppgifter, uppföljning och resultat i samarbete med övriga i arbetsledningen. Tjänsten innebär också att du har daglig kontakt med våra kunder i både små och större projekt. För att lyckas i den här rollen krävs att du kan ta egna initiativ och hålla ordning även när det är mycket att göra.
Din bakgrund och erfarenheter
Tidigare erfarenhet av att leda och handleda andra människor
Säljerfarenhet och är van att arbeta med kundkontakt
Meriterande är om du har en bakgrund inom sotning eller ventilation
B-körkort för manuell bil är ett krav
God datorvana
Du är strukturerad, ödmjuk och har ett driv att ständigt bli bättre
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta bland kunniga och engagerade kollegor, i ett företag där kvalitet och god arbetsmiljö står i centrum. Du ges frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
Anställningen är en hyr-rekrytering vilket innebär att du de första 6 månaderna är anställd direkt av oss på Nordic Bemanning för att efter provanställningens slut går över till vår kund.
Övrigt kring tjänsten:
Placeringsort: Enköping, resor till närliggande orter är frekvent förekommande i arbetet.
Arbetstider: Vardagar 7-16Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
