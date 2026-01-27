Operativ Fastighetsförvaltare
Om rollen
Vi söker en operativ fastighetsförvaltare på plats till Waterfront Cabins. Rollen har ett tydligt helhetsansvar för daglig drift, underhåll och säkerhet för våra 892 studios, både invändigt och utvändigt.
Du äger driften i det dagliga arbetet och säkerställer att fastigheterna håller hög kvalitet, rätt tempo och god planering. Rollen innebär både operativ närvaro och arbetsledning, samt löpande uppföljning i våra system.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Operativt ansvar för daglig drift och förvaltning av fastigheterna
Arbetsleda och planera arbete för 4-6 fastighetsskötare, samt säsongspersonal
Prioritera, fördela och följa upp dagliga ärenden samt planera kommande veckor
Följa upp, sammanställa och rapportera ärenden i fastighetssystem
Säkerställa effektiv bemanning utifrån arbetsbelastning och arbetsmoment
Ansvara för löpande och planerat underhåll, inklusive planering av renoveringsbehov
Daglig kontroll och ansvar för systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Kontroll av brandtablåer och brandlarm
Fungera som första kontakt vid brand eller incident mot räddningstjänsten
Säkerställa drift av tekniska system såsom hissar, dörrautomatik, el, VVS och övriga installationer
Identifiera och åtgärda yttre påfrestningar och skador (fasader, mark, klimatpåverkan m.m.)
Beställare och kontaktperson mot externa entreprenörer (el, VVS, hiss, brand, m.fl.)
Säkerställa återkoppling och uppföljning av felanmälningar och gästärenden
Gästkontakt förekommer och är en naturlig del av rollen
Personalansvar inklusive daglig uppföljning och schemaplanering
Medverka i uppföljning av driftkostnader och resursutnyttjande
Vi söker dig som
Har erfarenhet av operativ fastighetsförvaltning
Har byggteknisk eller fastighetsteknisk bakgrund
Har erfarenhet av både inre och yttre skötsel
Har anläggningsskötarutbildning brand och god kunskap inom brandskydd (krav)
Är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut
Trivs i en roll med högt tempo, ansvar och många kontaktytor
Är van att arbetsleda och planera arbete effektivt
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En central och operativ nyckelroll i ett unikt boendekoncept
Arbete i en organisation med egen förvaltning och korta beslutsvägar
Ett omväxlande arbete där du gör tydlig skillnad varje dag
