Operativ enhetschef
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Älskar du god mat, högt tempo och att leda andra till framgång?
På Mackverket bygger vi mer än bara mackor - vi skapar en mötesplats med kärlek för kvarteret, råvarorna och våra gäster. Vi kombinerar ett professionellt kök med en varm och familjär atmosfär där varje kund ska känna sig som en stammis.
Din roll som Teamleader / Enhetsansvarig / Restaurangchef
Som ledare hos oss blir du navet i enheten. Du inspirerar och coachar teamet, driver försäljning och säkerställer att vi alltid levererar kvalitet, service och en gästupplevelse i toppklass.
Du kommer bland annat att:
Driva försäljning och skapa en aktiv försäljningskultur.
Leda och utveckla teamet så varje skift flyter på.
Säkerställa höga standarder inom både mat och service.
Hålla ihop driften - du är operativ och närvarande under öppettiderna.
Ansvara för inköp och planering för att minska svinn.
Vi tror att du är
En inspirerande och trygg ledare som gillar att coacha andra.
Serviceinriktad, lösningsorienterad och alltid med fokus på gästens upplevelse.
Orädd för högt tempo och utmaningar - du gillar när det händer mycket.
Driven och affärsmässig, med känsla för både försäljning och effektiv drift.
Varför Mackverket?
Hos oss får du chansen att vara med och bygga något nytt från start. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där engagemang, glädje och gemenskap är lika viktiga som bra råvaror. Här får du:
Möjlighet att växa med ett företag i expansion.
Vara en del av ett tight team med mycket energi och skratt.
En vardag som är allt annat än tråkig - vi lovar tempo, variation och utveckling.
Är det dig vi letar efter? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Mackverket-familjen
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
STOCKHOLM
