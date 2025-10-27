Operativ Controller - Vesani Sweden AB
Operativ Controller
Vesani är ett snabbväxande bolag som på mindre än 3 år roterar strax över 70 MSEK i omsättning. Vi ser en fortsatt kartig tillväxt de kommande åren och bolagets ledning har stora ambitioner med fortsatt expansion.
Om rollen
Som Operativ Controller hos Vesani spelar du en avgörande roll i att driva vårt arbete framåt inom inköp, logistik, lagerhantering och analys. Du arbetar tätt ihop med vår inköpsansvarige och CFO för att säkerställa effektiva flöden, god kontroll och stark lönsamhet.
Du kommer att kombinera operativt arbete med strategiskt tänkande - där du både får gräva i detaljerna och lyfta blicken för att bidra till smartare processer och bättre resultat.
Exempel på arbetsuppgifter
Skapa och följa upp inköpsorder
Analysera lager- och logistikflöden
Utföra marginal- och kostnadsanalyser
Identifiera förbättringsområden och driva effektiviseringar
Rapportera och stötta ledningen i operativa och ekonomiska beslut
Vem är du?
Du är en person med ett naturligt öga för struktur och detaljer, men som också ser helheten. Du är nyfiken, noggrann och lösningsorienterad - och trivs bäst när du får skapa ordning, förbättra rutiner och bidra till tillväxt.
Du uppskattar kvalitet, både i siffror och design, och attraheras av en miljö där estetik och affärsnytta går hand i hand.
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av logistik och lagerhantering
Kunskap om importprocesser
Erfarenhet av E-handel
Tidigare arbete inom kundtjänst
Erfarenhet av integrationer mellan affärssystem
Varför Vesani?
Hos Vesani får du mer än bara ett jobb - du blir en del av ett ambitiöst, designintresserat och familjärt team. Vi tror på balans mellan struktur och kreativitet, och på att utveckling sker när människor trivs.
Här får du arbeta i en exklusiv nybyggd fastighet, med inspirerande miljö med korta beslutsvägar, högt engagemang och stora möjligheter att påverka.
Om Vesani Sweden AB
Vesani Sweden AB är ett bolag som varit aktivt sedan slutat av september 2022 och har mycket kraftig tillväxt. Grundarna är tidigare grundare och ägare av Nordiska Fönster som varit ett snabbväxande bolag med mycket god lönsamhet. Nu har man gett sig in i en bransch inom heminredning med produkter av mycket hög kvalitet och unik design.
Nybyggd fastighet med kontor och utställning på 1880kvm centralt i Ängelholm färdigställs november 2025. Här kommer du arbeta i en exklusiv och kreativ miljö.
Bolaget är finansiellt starkt och vi skapar en trygghet för alla som jobbar i företaget. Självklart erbjuder vi goda förmåner så som friskvård, gratis frukost utvalda dagar i veckan, bärbar dator, mobiltelefon, personalrabatt etc. Här jobbar du med ett litet men sammansvetsat team där alla är med och bygger bolagets framgång. För oss är det viktigt att trivas på jobbet och göra det man både är bra på och med arbetsuppgifter som man uppskattar. Vi tycker också det individuella resultatet ska speglas i lön och förmåner. Vi drivs av vår passion för produkterna, företagande och tillväxt med god lönsamhet. Vi hoppas att du är likasinnad och följer med på vår resa. Så ansöker du
