Operativ chef för Miljö-och byggenheten
2026-03-06
Vår Miljö-och byggchef går i pension, vill du ta över ett spännande och utvecklande uppdrag ?
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra. Genom friskfaktorerna arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö där medarbetare ska må bra och trivas på arbetet.
Du är chef för Miljö- och byggenheten, med ca 10 medarbetare. Enheten ansvarar för tillsyn, utvecklar och följer upp kommunens myndighetsutövning utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohol- och tobakslagstiftning samt livsmedelslagen. I ansvaret ligger bygglovsprövning och anmälan, tillsyn samt tillståndsprövning, anmälan och tillsyn av miljö, hälsoskydd, tobak och alkohol samt livsmedel.
Utöver att du ansvarar för att tillsynsplaner, tjänsteutlåtanden och utredningar håller hög kvalitet och är rättssäkra, är du även operativ inom ditt kompetensområde. Det innebär att du även kommer att ha egna tillsyns- och tillståndsärenden att handlägga.
Som enhetschef är du chefstjänsteperson kopplat till enhetens uppdrag från Miljö-och byggnämnden.
Utöver tillsyn utgör enheten ett naturligt kunskapsstöd för kommunens övriga avdelningar gällande miljö- och byggområdet. Enheten utgör en viktig roll i kommunens gemensamma uppdrag och behandlar såväl större spännande kommunala ärenden som stora som små ärende från privata aktörer.
Du kommer att ansvara för att verksamheten utvecklas med stort fokus på kundnöjdhet, kvalitet och effektiv resursanvändning. I nära samarbete med dina chefskollegor i förvaltningens ledningsgrupp ska du bidra till kommunens utveckling.
Du tar fram och bereder underlag för beslut till, samt är ansvarig föredragande inför, miljö- och byggnämnden och verkställer nämndens beslut. Detta upplägg garanterar ditt oberoende i ärenden där kommunen är sakägare.Kvalifikationer
Vi söker en ledare med ett stort engagemang för samhällsbyggnadsfrågor i allmänhet och miljö-och byggfrågor i synnerhet.
Du har, av arbetsgivarens bedömning, en relevant utbildning för uppdraget, erfarenhet inom området, en förståelse för samhällsbyggnadsprocessen och arbetar såväl strukturerat som kreativt. Du bör ha erfarenhet från politiskt styrd organisation.
Du har en väl grundad etisk kompass och kan balansera myndighetsutövningens krav på rättssäkerhet med god service och gott samarbete med kommunens andra verksamheter, medborgare och näringsliv. Du bidrar till ett gynnsamt samarbetsklimat och har driv och nyfikenhet i hur vi tillsammans kan hitta långsiktigt hållbara lösningar. God kommunikation i tal och skrift är avgörande för att lyckas i detta uppdrag.
Du har ett nära ledarskap som skapar bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare där du är:
En god relationsskapare
Kommunikativ
Motiverande och inspirerande
Ärlig och äkta
Modig
Utvecklingsinriktad utifrån ett helhetsperspektiv
Duktig på att leda och fördela arbetet samt driva arbetet framåt
Du bidrar till dina kollegors utveckling och ser andras perspektiv för att gemensamt bygga Osbys kommun!
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
