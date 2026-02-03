Operativ chef
2026-02-03
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhet är organiserad i sju områden med en övergripande HR-strategisk avdelning och sjukhusgemensam administration.
Område 5 omfattar Anestesi, Operation och Intensivvård Sahlgrenska, Anestesi, Operation och Intensivvård Östra, Hud- och könssjukvård, Hybrid och intervention, Kirurgi Sahlgrenska, Kirurgi Östra, Njurmedicin, Onkologi, Plastikkirurgi, Transplantationscentrum, Urologi samt Öron-, näs- och halssjukvård. Området har cirka 3 200 medarbetare.
Område 5 präglas av ett nära samarbete, hjälpsam kultur, helhetssyn, lösningsorientering och hög handlingskraft. Verksamheten bedrivs dygnet runt och omfattar såväl högspecialiserad vård som akut och planerad vård inom främst kirurgiska specialiteter och AnOpIVA.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. För att även framöver kunna erbjuda invånarna en tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad vård krävs nya arbetssätt, bland annat genom digitalisering, uppgiftsväxling och utvecklade vårdflöden. Som operativ chef är du en nyckelperson i detta arbete och bidrar aktivt till områdets och sjukhusets utveckling mot målet att bli Europas ledande universitetssjukhus 2032.
I rollen ingår verksamhets-, ekonomi- och personalansvar och du rapporterar till områdeschef. Du leder en grupp om fem medarbetare , fyra verksamhetsutvecklare, en planeringsledare och arbetar i matris tillsammans med sju operativa chefer inom övriga områden. Du ingår i områdets ledningsgrupp, tillsammans med 12 verksamhetschefer, omvårdnadsansvarig, FoUUI-ansvarig och akademirepresentant. Du ingår också i funktionsgruppen för operativ styrning och ledning inom sjukhuset.
Som operativ chef ansvarar du för planering och operativ styrning på kort och lång sikt av den vård som bedrivs inom området, inklusive slutenvård, dagvård, intensivvård, operationsverksamhet och dialysvård.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
leda utvecklingsarbete kopplat till produktion, kapacitetsplanering och vårdflöden
tillsammans med områdets utvecklingschef leda områdets verksamhetsutvecklargrupp
leda områdesstabens arbete med anställningsprövningar i samverkan med HR och ekonomi
samordna lokalfrågor, byggprojekt och ombyggnationer
delta i och bidra till sjukhus- och regionövergripande forum kopplade till produktion och kapacitet
Om dig
Du är van att arbeta i komplexa, politiskt styrda organisationer med många professioner och samverkansytor. Du har god förståelse för vårdverksamheter med hög patientsäkerhetsprofil, dygnet-runt-verksamhet och krav på samordning mellan olika specialiteter.
Du trivs i en samordnande och stödjande roll med tydligt helhetsperspektiv och har lätt för att skapa struktur, tydlighet och samsyn i komplexa sammanhang. Genom ett tillitsfullt och närvarande ledarskap bidrar du till en god arbetsmiljö och goda förutsättningar för chefer och medarbetare att lyckas.
Vi söker dig som har:
relevant högskole- eller universitetsutbildning
gedigen chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård, minst på första linjens nivå inom öppen vård, slutenvård, operation eller IVA
erfarenhet av att leda genom andra och i matrisorganisation
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av produktionsplanering, logistik och processutveckling
akademisk bakgrund eller erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete
projektledarerfarenhet eller metodkunskap inom förändringsledning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är samarbetsinriktad, lösningsorienterad, beslutsför och har ett agilt förhållningssätt. Du har god kommunikativ förmåga och skapar förtroende i såväl ledningsgrupp som i mötet med verksamheterna.
Varmt välkommen med din ansökan!
