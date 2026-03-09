Operationssjuksköterska
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Operationsavdelningen
Inom verksamhetsområdet An/Op/IVA Visby bedrivs akut och planerad operationssjukvård, anestesi, postoperativ vård, intensivvård och operationsplanering.
Operationsavdelningen bemannar fem operationssalar på central operation och två operationssalar på dag operation inom specialiteterna kirurgi, urologi ortopedi, gynekologi och ÖNH. Vi utför cirka 3500 operationer per år i en verksamhet som bedrivs dygnet runt över årets alla dagar. Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Du som är operationssjuksköterska har nu möjlighet att vara med och bidra i arbetet med att utveckla vår verksamhet och ta oss in i framtiden. Utöver det innebär rollen som operationssjuksköterska hos oss att du planerar och organiserar dagens operationer för din operationssal. Du instrumenterar på operationer och deltar i för- och efterarbete.
Våra medarbetare är mycket engagerade och vår litenhet gör att du snabbt skapar dig ett nätverk och bygger relationer, vilket bidrar till den goda stämningen på arbetsplatsen.
När du börjar hos oss så erbjuds du ett individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina tidigare erfarenheter. För oss är det betydelsefullt att du som medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas med verksamheten. Vi arbetar därför med att att hitta olika kreativa arbetssätt och lärande former för att bibehålla en kontinuerlig vidareutveckling och kompetenshöjning.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård.
Vi söker dig som är nyfiken och intresserad av att arbeta med alla specialiteter i vår verksamhet som är både elektiv och akut. Du trivs med att arbeta i team men har också förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Därtill är du positiv, ansvarsfull, flexibel och värnar om både patientsäkerhet, patient och dina kollegor. Du har också en god kommunikationsförmåga och ett gott bemötande, har lätt för att samarbeta med övriga personalkategorier inom An/Op/IVA som med externa aktörer.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer sker fortlöpande.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
