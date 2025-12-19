Operations Start-up Lead
JobBusters AB / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-12-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JobBusters AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Din nya roll Vår välkända kund i Uppsala söker nu en Operations Start-up Lead som får en nyckelroll i att etablera och leda den operativa uppstarten av fullskalig produktion i en högteknologisk och reglerad miljö.
Som Operations Start-up Lead ansvarar du för att säkerställa att verksamheten är fullt redo för produktion - med rätt människor, rätt kompetens, rätt system och rätt arbetssätt. Du leder arbetet tvärfunktionellt och driver hela resan från planering till stabil drift i nära samarbete med Operations, Quality, Supply Chain, IT, Engineering och HR.
Ditt uppdrag i korthet
Leda den operativa uppstarten av tillverkningsverksamheten
Utveckla bemannings- och kompetensstrategi samt stötta rekrytering och onboarding
Säkerställa strukturerade träningsprogram enligt GMP och regulatoriska krav
Implementera och driftsätta digitala system (LIMS/ERP)
Etablera produktionsplanering, materialflöden och MRP-processer
Definiera site operating model, KPI:er och arbetssätt
Planera och genomföra valideringsaktiviteter, inklusive Performance Qualification (PQ)
Följa upp kvalitet, effektivitet, kostnader och kontinuerliga förbättringar
Hos vår kund får du möjlighet att göra verklig skillnad - i en organisation som kombinerar innovation, kvalitet och ett starkt värderingsdrivet ledarskap. Här blir du en del av ett globalt sammanhang med stora utvecklingsmöjligheter och ett meningsfullt uppdrag.
FöretagspresentationVår kund är ett globalt multinationellt företag som verkar inom läkemedel, hälsovård och medicinsk utrustning. Med kontor i Uppsala, Stockholm och Helsingborg bidrar de till att förbättra människors hälsa och livskvalitet över hela världen. Här får du möjlighet att arbeta i en innovativ miljö där forskning, utveckling och hållbarhet står i centrum, och där dina idéer kan göra verklig skillnad för patienter och vårdpersonal.
Bra att känna tillUppdragets omfattning: Heltid, 100%Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters.Arbetsmodell: Tjänsten är placerad på anläggningen i Uppsala och omfattar regelbundna resor inom Europa, motsvarande cirka 25 % av arbetstiden.Start: Så snart som möjligt.Slut: Initialt 4 månader, med goda chanser till förlängningI din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Akademisk examen inom teknik, life science, supply chain eller motsvarande
Minst 10-12 års erfarenhet från läkemedels- eller medicinteknisk industri
Dokumenterad erfarenhet av manufacturing start-up, tech transfer eller operational readiness
God förståelse för GMP, ISO 13485 samt validering och digitala system (LIMS/ERP/MES)
Stark projektlednings- och kommunikationsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6964149-1761689". Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
753 23 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
753 23 Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399 Jobbnummer
9657060