Operations Manager till Ingenjörsfirman Geotech i Göteborg
Maquire Group AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-10-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maquire Group AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om Geotech
Ingenjörsfirman Geotech AB är ett teknikintensivt bolag med starka rötter inom geoteknik. Sedan starten 1970 har företaget utvecklat, konstruerat och tillverkat utrustning för geotekniska undersökningar - inklusive borrvagnar, mätsonder och mjukvara. Produkterna används av konsulter och entreprenörer över hela världen. Geotech är sedan 2022 en del av Indutrade-koncernen, vilket ger stabilitet och tillgång till ett brett nätverk av systerbolag. Samtidigt drivs bolaget självständigt med stort mandat och stark teknikpassion. Företaget har cirka 40 medarbetare och omsätter omkring 100 MSEK, med starka tillväxtplaner.
Bolaget är idag en världsledande tillverkare av avancerade sonder och instrument och geotekniska borrvagnar för framförallt den nordiska marknaden. Nya produkter utvecklas ofta i nära samarbete med kunder och i linje med nationella och internationella standarder. Företaget erbjuder även kvalificerad support och tillförlitlig service, med ett team som kalibrerar, servar och reparerar utrustning.
Om rollen
Som Operations Manager har du ett övergripande ansvar för hela det operativa flödet - från order till leverans. Du leder ett team om cirka 23 personer, inklusive tre direktrapporterande chefer, och ingår i ledningsgruppen. Rollen är både strategisk och operativ, med fokus på att utveckla struktur, kvalitet och effektivitet. Du driver förbättringsarbete enligt Lean, ansvarar för arbetsmiljö, investeringar och planering av kommande flytt till nya gemensamma lokaler. Du är också en viktig förändringsledare och har förmågan att vara mentor i organisationen.
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet som chef inom produktion, gärna med bakgrund från bolag med egen tillverkning. Du har god förståelse för operativa flöden, är van att driva förändring och har arbetat med Lean, 5S eller liknande metodik. Du är trygg i ditt ledarskap, teknikintresserad och har förmåga att skapa förtroende och engagemang i organisationen.
Ansökan och kontakt
Varmt välkommen med din ansökan senast söndagen den 26 oktober via maquire.se. Om du har frågor, kontakta gärna Daniel Ågren på daniel.agren@maquire.se
eller 0735-19 40 50. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maquire Group AB
(org.nr 556725-8388), https://maquire.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maquire Sverige AB Jobbnummer
9537162