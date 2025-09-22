Operational Manager
2025-09-22
Plats: Sverige | Omfattning: Heltid
Vi söker nu en Operational Manager till ett innovativt svenskt bolag som utvecklar och tillverkar högspänningslösningar för eldistribution och transportnät. Rollen är en unik möjlighet att kombinera strategiskt ledarskap med operativt ansvar i en verksamhet som arbetar med avancerad teknik och internationella kunder.
Om rollen
Som Operational Manager ansvarar du för att planera, samordna och följa upp produktion och leveranser. Du leder montageteamet i det dagliga arbetet, samarbetar med ledning och ingenjörsavdelningar, samt bidrar till att utveckla processer och produkter. Rollen kräver både helhetsperspektiv och praktisk handlingskraft.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planering och övervakning av produktion och leveranser
Samarbete med ledning och teknikavdelningar kring planering och produktutveckling
Inköp av komponenter från externa leverantörer
Planering och daglig ledning av montageteamet
Praktiskt deltagande i montage vid behov
Rapportering av framsteg till ledning
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har en stark teknisk förståelse. Du trivs i en miljö med högt tempo, varierade arbetsuppgifter och höga kvalitetskrav.Kvalifikationer
Kunskap och erfarenhet av elektrisk utrustning och högspänningssystem samt tillhörande mekaniska system
Förmåga att förstå och tolka produktkrav och standarder
Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt
Starka problemlösningsförmågor och noggrannhet i detaljarbete
Företaget erbjuder
En dynamisk arbetsmiljö där kreativitet och innovation uppmuntras
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och spännande projekt
Stort inflytande på företagets resultat och utveckling Så ansöker du
