Operation Manager NCC Asphalt Mobile Fräs

Rollen som Operation Manager
Som Operation Manager leder och utvecklar du vår verksamhet inom Fräsning. Du har tekniskt och ekonomiskt ansvar för produktionens utförande samt ansvar för underställd personal.
Drivs du av att tillsammans med andra engagerade medarbetare nå uppsatta mål? Trivs du i situationer där samarbete med dina medarbetare är avgörande för framgång, där du måste utnyttja hela din potential för att lyckas? Önskar du samtidigt ett fritt och omväxlande jobb på ett av Sveriges populäraste asfaltsföretag? I så fall råder vi dig verkligen att söka detta jobb!
Din profil
Som person är du driven, flexibel och duktig på att samarbeta tillsammans med såväl kollegor som kunder. Du trivs i rollen som ledare och vill vara med och bidra till att våra medarbetare utvecklas och arbetar mot gemensamma mål. Du verkar för en god arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av fräsning och/eller beläggning, samt några års erfarenhet som platschef eller motsvarande roll.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Arbetsområdet är främst inom Asphalt North så resor förekommer i hög grad. Du blir placerad på något av våra kontor i Sundsvall eller Östersund. B-körkort är ett krav.
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna Operation Manager filip Lindberg, tfn 0722208773 eller Operation Manager Sten-Åke Nilsson, tfn 070-344 49 41 Registrera din ansökan och CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, dock senast 2026-01-31.
I enlighet med NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder också försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra erbjudanden och rabatter via vår förmånsportal Benify.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad. Varaktighet, arbetstid, etc.
