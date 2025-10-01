ÖoB Varuhuschef - Märsta
Företag: ÖoB Märsta
Startdatum: Omgående
Anställningsform: Provanställning tillämpas
OM FÖRETAGET & ROLLEN
ÖoB är en av Sveriges största lågpriskedjor med ett brett utbud av allt från hem- och fritidsprodukter till livsmedel och säsongsvaror. Företaget driver nästan 100 butiker, har över 1 500 anställda och omsätter runt 4 miljarder kronor. Nyligen förvärvades ÖoB av det framgångsrika och ekonomiskt starka företaget Europris, ledande inom lågprismarknaden i Norge. Bolaget befinner sig nu i en spännande expansiv fas. För kunds räkning söker vi nu en driven och prestigelös varuhuschef till Kungens Kurva. Rollen har en nyckelfunktion för varuhusets resultat och fortsatta utveckling, vilket ställer krav på stort engagemang, starkt driv och en förmåga att leda i förändring. Arbetsdagarna är omväxlande och omfattar både dag-, kvälls- och helgarbete.
OM DIG
Erfarenhet av ledarskap & några års erfarenhet i liknande bransch
Trivs med att vara delaktig i den dagliga driften
Nyfiken, målinriktad och prestigelös
Lyhörd och uppmärksam på medarbetare
Förmåga att behålla lugnet och arbeta strukturerat även i högt tempo och under press
Självständig problemlösare som tar initiativ och hittar lösningar
God helhetssyn och förmåga att prioritera det som ger störst effekt
Van vid att fördela arbetsuppgifter och följa upp för att säkerställa måluppfyllelse
Trivs i förändring och motiveras av att utvecklas tillsammans med teamet
God kommunikationsförmåga
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
