Ontract Manager - Bioccs / Beccs
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 21Activa Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om tjänsten Uppdragsperiod: 15-dec-2025 - 31-dec-2026 med stor möjlighet till förlängning
Vi söker, till vår kund, dig som har gedigen erfarenhet och kompetens som Contract Managment för mark- & anläggning, bygg. Beskrivning av arbetsuppgifter och egenskaper och kompetenser för att lyckas i rollen som Contract Manager i BECCS:Nyckelansvar:
• Övervaka leverans och prestation, säkerställa efterlevnad av kontraktsenliga förpliktelser inom ramen för samverkansentreprenad för mark- & anläggningsdelprojekt. Även andra kontraktsformer kan förekomma inom ansvarsområdet.
• Hantera kontraktsgenomförande inom dedikerat arbetspaket, säkerställa att parterna följer kontraktets villkor och vidtar nödvändiga ändringar (om så krävs).
• Underhålla korrekt och uppdaterad dokumentation av alla kontraktsaktiviteter, inklusive prestationsrapporter och efterlevnadsdokumentation.
• Hantera/förhandla kontraktsrelaterade meningsskiljaktigheter eller tvister.
• Genomföra regelbundna kontraktsgranskningar och revisioner för att säkerställa efterlevnad och identifiera förbättringsområden.
• Främja effektiv kommunikation och samarbete både internt med kollegor så väl som med motpart/entreprenör.
• Ge regelbundna uppdateringar till arbetspaketägare och kontrakts- och upphandlingsledare om kontraktets prestation, problem och lösningar.
• Främja en kultur av efterlevnad och kontinuerlig förbättring, säkerställa överensstämmelse med företagets kontrakts- och projektmål.
• Proaktivt identifiera och minska risker relaterade till kontraktsöverensstämmelse och säkerställa minimal påverkan på projektets tidsplaner och budgetar.
Arbetsplats: Campus Värtan (tjänsteresor kan eventuellt förekomma)
Kvalifikationer KravprofilErfarenhet: Omfattande erfarenhet inom kontraktsförvaltning inom storskaliga byggprojekt. (5+ år)Färdigheter: Djup förståelse för principer för kontraktsförvaltning, upphandlingsprocesser och standarder inom inom mark- anläggning- eller byggbranschen kännedom om kontraktspraxis, tillämpliga lagar med särskilt fokus på samverkansentreprenader & AB04/ABT06Kunskap: Djup förståelse för principer för kontraktsförvaltning, upphandlingsprocesser och standarder inom mark- anläggning- eller byggbranschen. Kännedom om kontraktspraxis inom AB04/ABT06 samt tillämpliga lagar. Meriterande med särskilt fokus på samverkansentreprenaderKompetenser: Dokumenterad förmåga att hantera flera kontrakt och intressenter och säkerställa efterlevnad av kontraktsförpliktelser; Förmåga att trivas i pressade situationer samtidigt som behåller ett högt fokus på överenskomna mål och hög nivå av professionalism både internt och externtUtbildning: Relevant högskole-/universitetsutbildning inom t.ex. juridik, ekonomiSpråk: Kunskaper i både engelska och svenska krävs, både muntligt och skriftligt.Övrigt: Förmåga att övervaka och rapportera om kontraktsprestationer; stark uppmärksamhet på detaljer och proaktivt förhållningssätt till problemlösning.
Om arbetsgivaren 21Activa är ett bemannings- och rekryteringsföretag med över 50 års samlad erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen.Vi har stor erfarenhet av bemanning inom lager, logistik, transport och administration, både på arbetar-och tjänstemannasidan.
Vi har självklart kollektivavtal och är auktoriserade hos Kompetensföretagen. Vi sitter i lokaler i Rosersbergs och i Arlandastads industriområde och våra kunder finns i Stockholmsområdet, Uppsala och i Mälardalen.Vår filosofi är enkel, vi ska vara samarbetspartnern som finns på plats för våra kunder OCH vi ska ha den mest nöjda personalen i branschen. För välmående personal gör ett bättre jobb och kunderna når bättre resultat.
____________________________________________________________________________________ Ersättning
fast lön friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Kontakt
Anja Lowndes 0706187297 Jobbnummer
9569178