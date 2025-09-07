Onsite-tekniker - Telge AB
2025-09-07
Välj Telge - här får du kombinera affärsmässighet med samhällsnytta och som medarbetare får du frihet under ansvar och möjlighet att påverka.
Vi tror på dig som individ och utgår ifrån att du bär på din alldeles egna unika förmåga att kunna göra skillnad. Vi tror också på att det är bra att vi har olika bakgrunder och erfarenheter för att vi tillsammans ska kunna göra skillnad. Modig är ett av våra fyra kärnvärden och tillsammans med våra tre andra kärnvärden - öppen, enkel och personlig - präglar de mycket av det vi gör. För att du ska må bra och nå din fulla potential, så vet vi att du behöver en god balans mellan arbete och fritid.
Så här säger Per Berglund, rekryterande chef om rollen: "Som IT-medarbetare på Telge kommer du att ha roligt på jobbet, det lovar vi! Du får trevliga kollegor och ett fartfyllt och utvecklingsorienterat jobb. Dessutom är det spännande att få vara med att utveckla arbetet tillsammans med vår driftleverantör."
Arbetsuppgifter och ansvar I rollen som Onsite-tekniker hanterar du IT-ärenden och bistår med IT-support för medarbetare inom Telgekoncernen och Södertälje kommun. Du tar även hand om ärenden som behöver eskaleras via vår upphandlade leverantör. Du är på plats dagligen för att hjälpa medarbetare med IT-support, stöd kring audiovisuell teknik, till exempel högtalare, mikrofoner, hjälp med att koppla upp mot Teams-möten och liknande. Var fjärde vecka ingår beredskapsarbete enligt ett rullande schema, vilket innebär att du är redo att rycka in vid behov utanför ordinarie arbetstid.
Telgekoncernen och Södertälje kommun har en omfattande IT-miljö med cirka 8 000 användare. Detta ställer höga krav på oss som organisation och är en viktig del av vår digitalisering. Vi samarbetar med kollegor från alla hörn av vår stora organisation.
Vi är Telge AB Telge AB är moderbolaget i Telgekoncernen vars uppdrag är att vara ett aktivt ägarbolag med ett långsiktigt helhetsperspektiv. Här samlar vi kompetenser inom ekonomi och verksamhetsstyrning, HR, innovation och utveckling, hållbarhet, kommunikation och IT. Vi är ett viktigt strategiskt och operativt stöd till våra dotterbolag så att de kan ägna sig åt det de kan bäst - sin kärnaffär.
Vår önskelista Vi vill gärna lära känna dig och veta lite mer om vad du kan. Vi vill att du har erfarenhet av att ha arbetat med ärendehantering och med arbete i Servicedesk inom IT. Du behöver vara en problemlösare med stort kundfokus, vara duktig på att kommunicera och ha god servicekänsla. Bra svenska och kunskaper i Office-paketet är andra förmågor som också behövs för den här tjänsten.
Plus i kanten Vi begär inte att du ska kunna allt, men om du pratar flera språk är det ett plus i kanten. Vi ser det också som en fördel om du har en eftergymnasial utbildning, eller motsvarande kunskaper förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Du får också gärna ha erfarenhet av att ha arbetat med ITSM-verktyg, ha kunskaper inom Servicenow eller motsvarande ärendehanteringssystem.
Mångfald, inkludering och trygghet Vi på Telge arbetar aktivt för mångfald och inkludering och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. En trygg och säker arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Arbetspsykologiska tester ingår i våra rekryteringsprocesser till chefs- och specialisttjänster och vi genomför återkommande, slumpmässiga drogtester bland alla våra medarbetare.
Sista ansökningsdatum 21 september 2025
Några frågor? Vill du veta mer om tjänsten eller har frågor om rekryteringsprocessen? Då är det rekryterande chef Per Berglund du ska kontakta, på 08-550 213 64. Fackliga kontaktpersoner är Robert Holm för Vision och Magnus Enderin för SACO, du når båda på 08-550 220 00.
Välkommen hit, du med! Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och består av nio helägda bolag med cirka 900 medarbetare som fördelas över drygt 250 olika yrkesgrupper. Inom Telgekoncernen finns en stor bredd av bolag och de som ingår är Södertälje Hamn, moderbolaget Telge AB, Telge Bostäder, Telge Fastigheter, Telge Inköp, Telge Nät, Telge Tillväxt, Telge Återvinning och Tom Tits Experiment. Det som binder ihop oss och är gemensamt för oss alla är att vi jobbar för att förena affärer med samhällsnytta, samtidigt som vi har kul på jobbet. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör och för oss handlar hållbarhet om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi planerar långsiktigt och agerar kortsiktigt för att nå vara hållbarhetsmål.
Vår bas finns i Södertälje - här är ambitionsnivån hög, expansionstakten snabb och utvecklingsviljan stor. Vi är familjära och hälsar på varandra när vi möts i korridoren eller vid kaffemaskinen. Bolagens variation gör att du med rätt personlighet och attityd kan komma långt. Det finns många olika karriärvägar att välja mellan. Vi arbetar tillsammans för att följa vår strategi och nå koncernens hållbarhetsmål med ambitionen att göra det så bra vi kan för de som bor och verkar i Södertälje. Ersättning
